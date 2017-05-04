Молдавская оппозиция обвинила правительство в нежелании праздновать День Победы

КИШИНЕВ, 4 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Фракция оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) обвинила правительство в намерении проигнорировать День Победы и потребовала обнародовать план праздничных мероприятий. Об этом заявил депутат от ПСРМ Владимир Батрынча.

"Правительство никак не реагируют на эту дату. Мы еще раз обращаем внимание общественного мнения и СМИ, что кто-то желает исчезновения Дня Победы и намеренно продвигает лишь День Европы", - сказал депутат. Он обратил внимание, что накануне премьер-министр Павел Филип распорядился подготовить план мероприятий, посвященных Дню Европы, однако на заседании министров ни слова не говорилось о Дне Победы.

На прошлой неделе правящая коалиция проевропейских партий учредила 9 мая День Европы помимо отмечаемого в республике Дня Победы. Тогда в знак протеста социалисты и Партия коммунистов Республики Молдова покинули зал заседаний.

Вместе с тем широкий круг мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, анонсировали объединяющий десятки общественных организаций Национальный комитет "Победа" и президент страны Игорь Додон. Они включают праздничный парад, акцию "Бессмертный полк", традиционные фестивали военной песни и другие акций. Впервые в честь Дня Победы глава Молдавии наградит нескольких фронтовиков высшей государственной наградой - Орденом Республики. Сам он 9 мая с делегацией ветеранов будет присутствовать на торжествах в Москве по приглашению президента России Владимира Путина.