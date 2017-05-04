В Волгограде художники восстановят портреты фронтовиков для акции "Бессмертный полк"

ВОЛГОГРАД, 4 мая. /ТАСС/. Волгоградские студенты-художники напишут портреты фронтовиков по старым фотографиями и описаниям родственников для акции "Бессмертный полк", которая пройдет в День Победы. Об этом сообщил ТАСС руководитель регионального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" Ярослав Князев.

"К студентам-старшекурсникам Волгоградского государственного института искусств и культуры (ВГИИК) обратился областной Совет ветеранов с просьбой восстановить портреты с фотографий погибших фронтовиков, если они очень плохого качества. Студенты откликнулись на эту просьбу, они даже восстанавливают портретные образы фронтовиков по словесным описаниям родственников", - сказал он.

По словам Князева, обращений от родственников пока немного, но несколько портретов студенты ВГИИК уже восстановили. Он предположил, что, возможно, не все знают про эту акцию волгоградских художников, и призвал обращаться для восстановления портретов фронтовиков по телефону горячей линии "Бессмертного полка России" (8-800-500-46-49). "До проведения акции, которая в Волгограде, как и во всех других городах, состоится 9 мая, осталось пять дней, поэтому стоит поторопиться", - отметил Князев.

У художников, участвующих в акции, есть уже даже опыт восстановления портретов фронтовиков по фотографиям похожих на них родственников. Например, студентка четвертого курса кафедры декоративно-прикладного искусства ВГИИК Алена Иванцова написала портрет погибшего под Ростовом участника войны по фотографии его старшего брата, который больше всех был на него похож.

"По просьбе родственников я написала два портрета - один большой, один поменьше. Как сказала мне дочь фронтовика, в "Бессмертном полку" 9 мая большой портрет понесет она, а портрет поменьше - ее внучка, то есть уже правнучка погибшего солдата", - рассказала Иванцова.

В прошлом году в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 48 тыс. жителей Волгограда, они прошли от площади Ленина до вершины Мамаева кургана. По словам организаторов, ожидается, что в этом году участников акции будет не меньше. "Дело это абсолютно добровольное, и если будут поступать сигналы, что в каком-то учреждении или организации руководители принуждают к участию в шествии "Бессмертного полка", такое, конечно, будет строго пресекаться", - заявили организаторы.