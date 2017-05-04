МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Московский Кремль переходит на летний туристический сезон: посетители смогут пройти на территорию комплекса с 9:30 и оставаться там до 18:00 мск. Об этом сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

"В связи с началом летнего туристического сезона, в период с 15 мая по 30 сентября 2017 года допуск граждан в Московский Кремль с экскурсионными целями будет осуществляться с 9:30 до 17:00, пребывание посетителей на его территории станет возможным до 18:00", - говорится в сообщении.

В нем напоминается, что по четвергам Московский Кремль закрыт для посещений.