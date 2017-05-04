Собянин пообещал Жириновскому приглашения на танцплощадки, которых якобы нет в Москве

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал прислать лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому приглашения на столичные танцплощадки. Таким образом градоначальник ответил на критику парламентария возможностей для досуга в Москве.
"Для досуга что есть? Площадка для выгула собак, автостоянка, детская площадка, а вот взрослым от 15 или от 20 лет до 90? У них где досуг будет проходить?" - спросил Жириновский в ходе выступления на совместном заседании Государственного совета и президентской комиссии по мониторингу выполнения "майских указов".
"Сегодня, 4 мая, в столице нашей родины куда можно пойти потанцевать? Вот просто танцы: не ресторан, а просто пойти, отдохнуть человек хочет. Нету. Это ведь тоже имеет значение", - продолжил политик.
По его словам, "в Москве в возрасте 25 лет и выше больше всего одиноких граждан" в России, которые могут составить "протестную базу": "Кто о них думает - никто абсолютно. Они сидят незамужние, холостые, без детей. Это тоже протестная база, жизнь не удалась, а кто виноват? Жилье есть, работа есть, а личная жизнь не удалась, и тогда они выйдут на улицу, если какой-нибудь смутьян их позовет".
"Сергей Семенович, хотите что-нибудь добавить по Москве? Куда пойдем на танцы в Москве?" - обратился президент России Владимир Путин к мэру Москвы Сергею Собянину в ответ на выступление лидера ЛДПР.
В свою очередь, мэр столицы ответил, что "танцплощадки существуют в каждом парке", а также пообещал прислать Жириновскому "сотни приглашений для того, чтобы у него (Жириновского) был выбор". "Кроме того, созданы тысячи спортивных площадок, воркаут-площадок для того, чтобы молодежь могла заниматься спортом", - добавил Собянин.