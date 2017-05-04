В Норвегии туристы не могут попасть к популярной достопримечательности из-за ошибки Google

ОСЛО, 4 мая. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Ошибка в работе популярного интернет-сервиса Google Карты заставила сотни путешествующих по Норвегии туристов блуждать по провинции в поисках утеса Прекестулен - одной из самых знаменитых достопримечательностей скандинавского королевства. Как сообщает газета Stavanger Aftenblad, иностранцы, которые пытаются на автомобилях добраться до Прекестулена по карте Google, зачастую оказываются не у подножия скалы, с которой открывается потрясающий вид на фьорд и зеленую долину, а в крохотном поселке Фоссмарк.

"Мы отправили восвояси сотни туристов, уверив их в том, что скала находится на противоположной стороне фьорда. Летом к нам приезжает по 10-15 автомобилей в день," - заявил изданию местный житель Хельге Фоссмарк.

Google Карты правильно отображают расположение Прекестулена, однако при попытке проложить к нему маршрут, компьютерный алгоритм предлагает кратчайшую с его точки зрения дорогу - до Фоссмарка, расположенного напротив скалы, а потом напрямик через фьорд. Туристам, поверившим навигатору на слово, приходится возвращаться 15 км до ближайшего моста. Не самый приятный способ провести время, учитывая, что ведущая к поселку дорога находится в плачевном состоянии и по ней не так-то просто проехать.

Одна из возможных причин ошибки в том, что автомобильные дороги не подходят напрямую к скале. Чтобы насладиться видом с утеса, необходимо пройти около 4 км пешком в гору и это нелегкий маршрут. В норвежском офисе Google журналистам сообщили, что попытаются в кратчайшие сроки установить причину сбоя и устранить его.

Прекестулен или Кафедра проповедника - плоский утес, нависающий над фьордом на высоте 600 метров. Его изображения можно найти в любом путеводителе по стране. Ежегодно его посещают до 250 000 туристов. По популярности он оставляет позади все остальные природные достопримечательности Норвегии, такие как мыс Нордкап, утес Троллтунга (Язык Троля) или национальный парк Ютунхеймен.