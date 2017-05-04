Военные музеи Москвы 8 и 9 мая будут работать бесплатно

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Выставочные залы и военные музеи, подведомственные департаменту культуры Москвы, 8 и 9 мая будут работать бесплатно. Об этом сообщили в департаменте.

"Музеи и галереи будут работать в режиме бесплатного посещения для всех категорий граждан", - уточнили там.

Среди них Государственный музей обороны Москвы, Музей Зеленограда, Музей-панорама "Бородинская битва", включая Музей Героев Советского Союза и России, музейный комплекс истории "Танка Т-34", Государственный выставочный зал-музей войны в Афганистане, Новый Манеж.

Как уточнили в департаменте, для посещения учреждений не потребуется предварительная регистрация. При этом музеи приготовили интересную программу для своих гостей.

Музейные программы

Так, 8 мая в Государственном музее обороны Москвы с 11:00 до 14:30 мск в рамках автопробега "Серебряная стрела" Крым - Москва состоится мероприятие "Герои не умирают!": торжественная передача музею для хранения капсул со священной землей городов-Героев и городов Воинской Славы, экскурсия по экспозиции музея, круглый стол.

9 мая, в День Победы, в 12:00 и в 15:00 мск здесь состоится театрализованная интерактивная программа "Фронт за линией фронта" о партизанском движении. Гости смогут почувствовать себя на месте советских партизан 1941 года (освоить некоторые образцы оружия, узнать о быте партизан), узнают о героических действиях партизан и разведчиков в тылу фашистов, смогут разучить и исполнить партизанские песни.

В День Победы в "Музее-панораме "Бородинская битва" в 14:00 мск пройдет мастер-класс "Стойкий оловянный солдатик" по росписи военно-исторической миниатюры.

Музей Зеленограда 9 мая с 10:00 до 20:00 мск проведет фотовыставку "Вечный огонь", посвященную 50-летию открытия мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата" у Кремлевской стены.

С 5 по 9 мая бесплатный вход будет действовать для всех категорий посетителей на выставку "1942. В штабах Победы" в Новом Манеже. Впервые на выставке будут представлены документы высших органов власти, исполнение которых оказало решающее влияние на исход военных действий в 1942 году. Выставка расскажет о контрнаступлении Красной Армии под Москвой и успешным контрнаступлением под Сталинградом, которое стало переломным этапом в Великой Отечественной войне.

Также на выставке будет показана и советская семья, быт и судьбы людей. Будут освещены и острые вопросы истории этого периода: депортация народов, противоречивая политика в отношении Русской православной церкви. Выставка будет работать до 25 июня 2017 года.