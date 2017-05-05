Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пресс-конференция, посвященная концерту "Песни Победы" в Берлине. Видеотрансляция

Общество
5 мая, 15:45 UTC+3

Миротворческий концерт "Песни Победы" пройдет в центре Берлина 7 мая

Поделиться
Материал из 1 страницы

 

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная проведению миротворческого концерта "Песни Победы".

Об идее акции и ее воплощении, участниках и программе концерта рассказывает руководитель коллектива "Хор Турецкого" Михаил Турецкий.

Концерт "Песни Победы" пройдет на одной из центральных площадей Берлина 7 мая. Акция поддержана Министерством культуры РФ, Министерством иностранных дел РФ, Государственной Думой, Российским военно-историческим обществом, Департаментом культуры Москвы, правительством Москвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
12
Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Путин переговорит с генпрокурором и главой МВД о правах геев в СКФО
4
Зоны деэскалации в Сирии закрыты для полетов коалиции США
5
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
6
"Аэрофлот" поддержал массовый отзыв пилотских свидетельств Росавиацией
7
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный сектор
Темы дня
Загрузка...
Реклама