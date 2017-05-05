Пресс-конференция, посвященная концерту "Песни Победы" в Берлине. Видеотрансляция

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная проведению миротворческого концерта "Песни Победы".

Об идее акции и ее воплощении, участниках и программе концерта рассказывает руководитель коллектива "Хор Турецкого" Михаил Турецкий.

Концерт "Песни Победы" пройдет на одной из центральных площадей Берлина 7 мая. Акция поддержана Министерством культуры РФ, Министерством иностранных дел РФ, Государственной Думой, Российским военно-историческим обществом, Департаментом культуры Москвы, правительством Москвы.