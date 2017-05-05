Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Johnson & Johnson выплатит $110 млн женщине, заболевшей раком из-за ее продукции

Общество
5 мая, 5:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

По утверждению женщины, она использовала присыпку с тальком производства J&J ежедневно на протяжении 40 лет, после чего у нее был диагностирован рак яичников, который распространился на печень

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Mike Derer

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Американская компания Johnson & Johnson (J&J) выплатит $110 млн в качестве компенсации жительнице штата Вирджиния, заболевшей раком после использования продукции компании с содержанием талька. Об этом сообщает агентство Reuters.

Соответствующий приговор вынес 4 мая суд американского города Сент-Луис (штат Миссури). По утверждению женщины, она использовала присыпку с тальком производства J&J ежедневно на протяжении сорока лет. В 2012 году у потерпевшей был диагностирован рак яичников, который затем распространился на печень. В настоящее время женщина проходит курс химиотерапии.

В ответном заявлении компания J&J отметила, что сочувствует заболевшей женщине, однако намерена обжаловать решение суда. "Мы готовимся к дополнительным судам в этом году и продолжаем настаивать на безопасности присыпки для детей J&J", - приводит Reuters слова представителя компании.

Сумма $110 млн стала рекордной среди компенсаций, запрашиваемых у компании по 2400 подобным искам в суде Сент-Луиса.

Johnson & Johnson уже признавали виновной в мошенничестве и сокрытии информации о том, что ее продукция может нанести непоправимый вред здоровью. В феврале 2016 года cуд Сент-Луиса обязал J&J выплатить в общей сложности 72 млн долларов в качестве штрафа и компенсации семье скончавшейся в октябре прошлого года от рака яичников в возрасте 62 лет Жаклин Фокс. В мае 2016 года другой суд штата Миссури присудил 55 млн долларов в качестве компенсации женщине, также заболевшей раком яичников после использования продукции компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
12
Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: в Пентагоне признали, что США в Сирии нанесли авиаудар по мечети
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Нижняя палата Конгресса США проголосовала за усиление санкций против КНДР
4
Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204
5
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
6
Трамп подписал указ в защиту свободы слова и религиозной свободы
7
СМИ: в море недалеко от пляжа Ниццы найдена бомба весом 250 кг
Темы дня
Загрузка...
Реклама