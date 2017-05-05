В Рио-де-Жанейро ветераны Второй мировой войны получили поздравления от российских властей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Ветераны Великой Отечественной войны и бывшие жители блокадного Ленинграда, проживающие в Бразилии, получили в четверг в городе Рио-де-Жанейро поздравительные послания от президента России Владимира Путина в связи с предстоящим Днем Победы. Торжественная церемония вручения документов, сопровождавшаяся песнями военных лет, прошла в резиденции генерального консула РФ в этом городе.

© Дарья Юрьева/ ТАСС

"Наш народ всегда будет чтить подвиг военного поколения и помнить триумфальный май 1945 года. Каждый из вас внес вклад в Великую Победу - фронтовики, партизаны, труженики тыла, несломленные духом жители блокадного Ленинграда и узники нацистских лагерей", - говорится в тексте послания за подписью российского лидера.

Среди получивших поздравление - Тамара Рибейру ди Соуза, в девичестве Дронова. 16-летняя девушка из Воронежа добровольно ушла на фронт, окончив шестимесячные курсы медсестер. В марте 1943 года она попала в плен. С победой у Рибейру ассоциируется тот момент, когда она покинула концлагерь на территории Австрии.

"Конечно, этот день невозможно забыть. Лично нас освободили американцы. Я помню, что мы услышали крики, а потом английскую речь", - рассказала она в беседе с корреспондентом ТАСС.

Узнав, что многие бывшие узники по возвращении в СССР оказывались уже в советских лагерях из-за обвинений в предательстве, Рибейру решила не возвращаться на родину. Как медсестре ей предложили на выбор работу в Канаде или в Бразилии. "Не знаю почему, но я выбрала Бразилию, хотя тогда я ничего не знала об этой стране", - вспоминает Рибейру, вся последующая жизнь которой прошла в этой стране, где она создала семью. При этом ветеран настаивает, что никогда не теряла связи с Россией, и сожалеет, что не имеет паспорта РФ.

"Не делим победу на свою и чужую"

На торжественной церемонии чествовали и бразильских ветеранов, воевавших на стороне антигитлеровской коалиции. Генеральный консул России в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков вручил им благодарственные письма от своего имени. "Мы не делим нашу победу на свою и чужую: она у нас общая, поэтому мы высоко ценим вклад Бразилии в победу во Второй мировой войне. Конечно, потери этой страны не сравнимы с нашими, но это было искреннее желание помочь антифашистскому фронту", - заявил дипломат корреспонденту ТАСС.

© Дарья Юрьева/ ТАСС

Бразилия - единственная страна Южной Америки, участвовавшая во Второй мировой войне. Она вступила в боевые действия на стороне антигитлеровской коалиции. Бразильский экспедиционный корпус в составе более 25 тыс. военнослужащих воевал в Италии с сентября 1944 по май 1945 года. В 1944-45 гг. Бразилия потеряла более 460 военнослужащих, погибших в ходе боевых действий во время Второй мировой.

В 1962 году останки многих из них перевезли из Италии и торжественно перезахоронили на территории мемориала в Рио- де-Жанейро. Кроме того, за годы войны более 1,4 тыс. бразильских моряков, преимущественно гражданских, погибли в результате того, что их корабли были потоплены немецкими и итальянскими подводными лодками.

Офицер, не убивший ни одного человека

Одним из тех бразильцев, кому было адресовано благодарственное письмо российского генконсула, стал 96-летний Израэль Розенталь, президент административного совета Ассоциации ветеранов Бразильского экспедиционного корпуса. Во время боевых действий он входил в состав подразделения, дислоцированного в Италии в небольшом городе Стаффоли.

© Дарья Юрьева/ ТАСС

"Я был офицером пехоты, лейтенантом. Но, честно говоря, лично я не убил ни одного человека. К тому моменту (вступления Бразилии в войну - прим. ТАСС) я уже имел диплом стоматолога, а врачей на фронте не хватало. Поэтому меня оставили в нашем лагере именно для этих целей, все семь месяцев я провел там", - рассказал Розенталь.

По его словам, он отправился в Италию добровольцем. "Я еврей. Я знал, что там творится, и посчитал, что мой моральный долг - поехать. Конечно, я понимал, что, если попаду в плен, скорее всего, не выживу", - отметил Розенталь в беседе с корреспондентом ТАСС.

Бразильский ветеран также рассказал об одном сувенире, который связан у него с воспоминаниями о войне: "Нужно понимать, что самый ценный немецкий фарфор - это марка Розенталь. Гитлер захватил эту фабрику, убил ее работников, но не изменил название бренда - если бы он сделал это, изделия потеряли бы свою ценность". "Мой друг из Италии подарил мне тарелку, на которой стоит клеймо "фарфор Розенталь", а также выбиты год изготовления (1937) и нацистская символика. У меня не раз хотели забрать это блюдо в музей, но я не согласился, это возможно только после моей смерти", - отметил бразилец.

"Война могла продлиться дольше"

По словам Розенталя, для бойцов Бразильского экспедиционного корпуса война закончилась 2 мая после капитуляции немецких солдат в Италии. "Мы страшно радовались, но готовились ехать воевать в Японию. Однако этого не случилось", - рассказал он.

Ветеран отметил вклад советских войск в победу над нацизмом и фашизмом. "Если бы не СССР, война могла бы продлиться гораздо дольше. Борьба вашего народа и жертвы, которые он принес, немыслимы", - подчеркнул бразилец.

В свою очередь вице-президент административного совета Ассоциации ветеранов Бразильского экспедиционного корпуса Эрмандиу Негрейрус Мартинс, заявил, что главной целью этой организации является сохранение памяти о том, какой ценой далась победа над фашизмом. "Мы хотим, чтобы титаническая борьба советского народа не забывалась, чтобы люди помнили о таких боях, как Сталинградская битва", - сказал он.

Негрейрус Мартинс гораздо моложе, чем ветераны Второй мировой, однако считает распространение информации об их вкладе в победу своей важнейшей задачей. "Таких людей осталось очень мало. И наш латиноамериканский менталитет отличается от вашего, славянского: детям и внукам наших ветеранов не очень интересно (сохранять эту историю). Мы боремся за то, чтобы наша ассоциация продолжала свою работу, несмотря на все финансовые проблемы, мы делаем все возможное, чтобы присутствовать на всех мероприятиях, посвященных Второй мировой войне", - сказал он корреспонденту ТАСС.

"Бессмертный полк" - теперь и в Рио-де-Жанейро

В рамках церемонии также был дан старт акции "Бессмертный полк", что произошло впервые в Рио-де-Жанейро. Многие российские соотечественники направили ее организаторам портреты своих дедушек и бабушек, воевавших в Великой Отечественной войне. Они были размещены на доске почета в резиденции генерального консула РФ в Рио-де- Жанейро. Во время торжественной церемонии вручения поздравительных посланий ветеранам все желающие также могли получить георгиевские ленточки.

"Бессмертный полк" - общественная акция, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской.