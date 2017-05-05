МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об установлении Дня волонтера 5 декабря. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам IV медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость".

Также президент поручил рассмотреть вопрос о проведении в РФ Года гражданской активности и волонтерства.

Кроме того, правительству России совместно с администрацией президента надлежит представить предложения по созданию единого федерального интернет-ресурса для освещения деятельности волонтеров.