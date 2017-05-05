В Казани разработали дорожную карту включения РФ в проект ЮНЕСКО "Великий шелковый путь"

КАЗАНЬ, 5 мая. /ТАСС/. Ученые Казанского федерального университета (КФУ) разработали дорожную карту включения в трансграничный объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО "Великий шелковый путь" северных участков древнего маршрута, пролегавших по территории современной России. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

"Речь идет о двух направлениях Великого шелкового пути, пролегающих на территории Российской Федерации, - волжском и кавказском коридорах, вместе составляющих северный участок трассы. На сегодняшний день учеными КФУ уже разработана дорожная карта проекта, рассчитанная на пять лет", - сказано в сообщении.

Трансграничный объект Всемирного культурного наследия "Великий шелковый путь" был включен в список ЮНЕСКО в 2014 году. Среди стран-участников - Турция, Азербайджан, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Китай. На данный момент научно обоснованы и включены в список Всемирного наследия 37 памятников, являющихся точками, через которые проходил Великий шелковый путь, готовится научное обоснование для еще более чем 40 объектов.

Как сообщают в КФУ, среди направлений Великого шелкового пути, пролегающих по территории современной России, на которые так или иначе указывают источники, значатся семь отрезков: из Хорезма на Нижнюю Волгу и далее в Азов по степям, от Ургенча к месту схождения Волги и Дона и далее на Азов по Дону, из Хорезма в Астрахань и далее на Маджар (близ современного Буденновска на Ставрополье) и на Азов, из Приаралья в Саратовское Поволжье и далее по Волге или по Дону на Азов, из Приаралья на Болгар (современный Татарстан) и далее по Волге и Дону до Азова или вверх по Волге в русские княжества, из Прикамья на Болгар и в Нижнее Поволжье, а также сухопутный маршрут, соединяющий Нижнее Поволжье и Нижнее Поочье (ныне Рязанская, Владимирская, Нижегородская области). Именно из них складываются указанные коридоры.

На первом этапе реализации дорожной карты будет проведено масштабное исследование маршрутов, появится географическая информационная система: будут проведены археологические исследования для выявления свидетельств функционирования волжского ответвления Великого шелкового пути, анализ письменных источников, исследования климата и исторического ландшафта, будут созданы цифровые карты маршрутов. Второй этап предполагает создание концепций волжского и кавказского коридоров: картографирование ключевых археологических памятников и артефактов, разработку классификатора археологического наследия - ключевых городских центров и участков пути, определение буферных зон. Третий этап будет посвящен номинированию волжского и кавказского коридоров на включение в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он, в свою очередь, будет состоять из двух частей: вхождения России в перечень стран-участников проекта и включения северного участка Великого шелкового пути в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.