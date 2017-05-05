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Депутат обратился к Чайке с просьбой проверить законность эвакуации машин без номеров

Общество
5 мая, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

В апреле Антитеррористическая комиссия Москвы приняла регламент, согласно которому правоохранители вправе эвакуировать машины без номеров на спецстоянку

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить законность эвакуации в Москве автомобилей без номеров.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

В документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, поясняется, что в апреле этого года Антитеррористическая комиссия Москвы в целях профилактики и предотвращения террористических угроз приняла специальный регламент эвакуации транспортных средств, согласно которому сотрудники правоохранительных органов вправе осуществлять транспортировку "припаркованных автомобилей без государственных номеров на специальную стоянку для последующей проверки".

"Прошу вас дать поручение провести проверку законности и обоснованности принятия указанного регламента, а также правомочий у сотрудников Московской административной дорожной инспекции и Департамента транспорта Москвы по реализации в рамках борьбы с терроризмом установленных регламентом норм", - говорится в документе.

Нилов подчеркнул, что "правилами дорожного движения не предусмотрена ответственность за парковку транспортного средства с отсутствующими на нем государственными номерами", поэтому "эвакуация транспортного средства без номеров будет осуществляться незаконно".

Депутат пояснил, что на припаркованных транспортных средствах государственные номера могут отсутствовать по не зависящим от автовладельцев причинам: так, это может быть результатом "противоправных действий мошенников в отношении этих автовладельцев". Нилов также напомнил, что у автовладельцев есть право "в течение 10 дней после покупки транспортного средства (в период постановки машины на учет в ГИБДД) передвигаться без установленных на автомобиле госномеров".

"Положения регламента могут привести к существенному нарушению прав автовладельцев и противоречат фундаментальному принципу права - презумпции невиновности", - заключил депутат.

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