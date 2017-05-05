Движение транспорта ограничат около аэропорта Шереметьево с 10 мая по 31 июля

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Движение автотранспорта ограничат около московского аэропорта Шереметьево с 10 мая по 31 июля в связи с реконструкцией Старошереметьевского шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"По распоряжению министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в рамках реконструкции Старошереметьевского шоссе, движение транспортных средств вокруг аэропорта Шереметьево будет ограничено в период с 10 мая по 31 июля 2017 года - вводится одностороннее движение от поворота на автодорогу Лобня до поворота на автодорогу Клязьма - Свистуха", - говорится в сообщении.
Заказчиком проекта является ГКУ "Дирекция дорожного строительства", подрядчиком - ООО "Трансстроймеханизация". Работы по реконструкции планируются к завершению в четвертом квартале 2017 года. Расширенная с двух до четырех полос автодорога свяжет между собой Северный и Южный терминальные комплексы с восточной стороны аэропорта.
Расчетная скорость движения после реконструкции составит 70 км/ч. Для повышения уровня безопасности дорожного движения будут организованы переходно-скоростные полосы и четыре надземных пешеходных перехода. Также повысится транспортная доступность прилегающих жилых районов.
В пресс-службе отметили, что "подъезды к Южному терминальному комплексу аэропорта Шереметьево (терминалы D, E, F) со стороны Ленинградского шоссе, Международного шоссе и платной автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" функционируют в штатном режиме". Северный терминальный комплекс аэропорта Шереметьево (терминалы B, C) находится на реконструкции, выведен из эксплуатации и не обслуживает пассажиров.
Аэропорт Шереметьево рекомендует пассажирам и гостям планировать поездки с учетом предстоящих изменений и приезжать в аэропорт заблаговременно.