Движение транспорта ограничат около аэропорта Шереметьево с 10 мая по 31 июля

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Движение автотранспорта ограничат около московского аэропорта Шереметьево с 10 мая по 31 июля в связи с реконструкцией Старошереметьевского шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"По распоряжению министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в рамках реконструкции Старошереметьевского шоссе, движение транспортных средств вокруг аэропорта Шереметьево будет ограничено в период с 10 мая по 31 июля 2017 года - вводится одностороннее движение от поворота на автодорогу Лобня до поворота на автодорогу Клязьма - Свистуха", - говорится в сообщении.

Заказчиком проекта является ГКУ "Дирекция дорожного строительства", подрядчиком - ООО "Трансстроймеханизация". Работы по реконструкции планируются к завершению в четвертом квартале 2017 года. Расширенная с двух до четырех полос автодорога свяжет между собой Северный и Южный терминальные комплексы с восточной стороны аэропорта.

Расчетная скорость движения после реконструкции составит 70 км/ч. Для повышения уровня безопасности дорожного движения будут организованы переходно-скоростные полосы и четыре надземных пешеходных перехода. Также повысится транспортная доступность прилегающих жилых районов.

В пресс-службе отметили, что "подъезды к Южному терминальному комплексу аэропорта Шереметьево (терминалы D, E, F) со стороны Ленинградского шоссе, Международного шоссе и платной автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" функционируют в штатном режиме". Северный терминальный комплекс аэропорта Шереметьево (терминалы B, C) находится на реконструкции, выведен из эксплуатации и не обслуживает пассажиров.

Аэропорт Шереметьево рекомендует пассажирам и гостям планировать поездки с учетом предстоящих изменений и приезжать в аэропорт заблаговременно.