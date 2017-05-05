В РФ планируется создать электронную базу трудовых достижений граждан

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Систему, в которой будут фиксироваться все образовательные и трудовые достижения россиян, планируется создать в России.
Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС проекте программы "Цифровая экономика Российской Федерации", разработанном Минкомсвязью.
"Создать систему цифровой фиксации персональных траекторий развития граждан, включающей запись трудовых и образовательных процессов", - говорится в проекте документа.
Систему фиксации персональных траекторий развития гражданина, в том числе результатов его деятельности и аттестации, планируется разработать в 2019 году. Такую базу смогут использовать и сами работники, и организации, где они учатся или работают.
Система имеет открытый программный интерфейс для расширения возможностей и базовые сервисы для работы с информацией о компетенциях работника. При создании такого ресурса будут соблюдены все регламенты хранения персональных данных, подчеркивается в проекте программы "Цифровая экономика РФ".