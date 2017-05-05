В Стамбуле почтили память экипажа российской подлодки "Морж", затонувшей 100 лет назад

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АНКАРА, 5 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Панихида и памятные мероприятия в связи со столетием гибели российской подводной лодки "Морж", затонувшей 5 мая в Черном море недалеко от входа в пролив Босфор, прошли в генконсульстве РФ в Стамбуле. Как сообщил ТАСС пресс-атташе генконсульства Сергей Лосев, в мероприятии приняли участие дипломаты и россияне, проживающие в Стамбуле.
"Наша святая обязанность - бережно хранить и чтить память о героизме наших предков и брать пример с тех, кто отдал жизнь, выполняя свой воинский долг", - отметил на панихиде генконсул РФ в Стамбуле Андрей Подъелышев. Кроме того, в школе при генконсульстве был проведен специальный классный час, на котором детям рассказали о самых значимых событиях в боевой биографии подлодки и подвигах ее экипажа.
Согласно сохранившимся архивным данным, подлодка "Морж" была спущена на воду 15 сентября 1913 года и вошла в боевой состав Черноморского флота 30 апреля 1915 года. С июня 1915 года она несла службу у черноморского побережья Турции, осуществила 19 боевых походов, захватив и уничтожив несколько десятков плавательных средств врага. В основном это были суда и корабли османского флота.
Считается, что 5 мая 1917 года "Морж" подорвалась на мине и все 42 члена экипажа погибли. Тела нескольких моряков были захоронены на территории летней резиденции нынешнего генконсульства РФ. На месте захоронения моряков был сооружен мемориал, отреставрированный в 2016 году.
Точное место затопления лодки было установлено только в 2000 году. Ее нашла международная группа исследователей, которая искала в Черном море затонувшие в ходе боев 1940-х годов корабли.