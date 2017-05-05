В Якутии завершился опережающий завоз грузов для отдаленных населенных пунктов

ЯКУТСК, 5 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Завоз жизнеобеспечивающих грузов в Якутии завершен, в районах имеются запасы до начала следующего года. Об этом сообщил в ходе совещания при первом зампреде правительства республики Алексее Колодезникове председатель госкомобеспечения региона Юрий Зайцев.

"Объемы перевозок жизнеобеспечивающих грузов в Якутии в этом году были скорректированы с 707 тыс. тонн до 609 тыс. тонн. Так, 40 тыс. тонн будет доставлено во время первого тура навигации, 50 тыс. тонн - по круглогодичным трассам и 7,7 тыс. тонн - это остатки на местах. С учетом этих корректировок завоз грузов практически завершен, в районах имеются запасы топлива, продовольствия до начала следующего года", - сказал он.

По словам Зайцева, в этом году завоз грузов осуществлялся в сложных погодных и экономических условиях: обильные осадки, из-за которых поздно открылись зимники, крупные кассовые разрывы у предприятий из-за отсутствия средств, дебиторская и кредиторская задолженность, увеличение тарифов на сложных участках перевозчиками от 5 до 30% стали причиной корректировок объемов перевозок грузов. В ряде районов зимники открылись с опозданием на месяц - в феврале-марте. Наиболее сложная обстановка с завозом сложилась в северных и арктических районах республики, особенно в колымской группе районов, Усть-Янском, где завоз только завершился. В связи с этим власти региона приняли решение перенести сроки следующего открытия зимников с января 2018 года на конец декабря 2017 года.

Также принято решение о расширении полномочий предприятия "Дороги Арктики" и открытии филиалов в трех арктических районах, где были проблемы с завозом. "Необходимо отстранить те подрядные организации, которые в этом году не справились со своими задачами по завозу грузов, чтобы в следующем году уже не было этих проблем", - подчеркнул Колодезников.