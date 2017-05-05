Семиметровый монумент "Бессмертный полк" в Туле уместил тысячи лиц героев войны

ТУЛА, 5 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Монумент "Бессмертный полк" в виде семиметрового знамени с тысячами фотографий героев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, открылся на "Аллее победителей" в центре Тулы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Именно здесь, в Центральном парке, проходил один из рубежей обороны Тулы. И здесь же традиционно в День Победы завершает свое шествие колонна "Бессмертного полка". Здесь перед нами 3,5 тыс. фотографий наших дедов и прадедов. Многие из них не дожили до Дня Победы. Но для нас они пример мужества и отваги", - сказал на церемонии открытия губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Монумент выполнен в виде фотомозаики, которая состоит из фотографий защитников, которые жители Тульской области в течение трех лет публиковали на официальном сайте проекта "Бессмертный полк". Из этой мозаики в виде огромного знамени составлено панно по сюжету знаменитой фотографии А. Капустянского "Знаменосцы у стен Рейхстага". На историческом снимке запечатлены солдаты разведгруппы Григорий Булатов и Семен Сорокин. Именно это фото маршал Жуков разместил на обложке книги своих воспоминаний "Рейхстаг взят!", вышедшей в 1969 году.

Инициатива создания монумента принадлежит координатору гражданской инициативы "Бессмертный полк" в Туле и Тульской области Елене Гребневой. Идея родилась еще в 2014 году, в апреле 2016 года она была представлена правительству Тульской области, власти проект одобрили. Около года велась работа по созданию монумента.

В 2016 году в Туле в составе колонны "Бессмертный полк" по маршруту от площади Ленина до Центрального парка прошли 180 тыс. человек.