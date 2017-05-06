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Мотосезон в столице откроется фестивалем "Москва - город для мотоциклистов"

Общество
6 мая, 0:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

По Садовому кольцу пройдет мотопарад, в котором примут участие до 2 тыс. байкеров

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Мотофестиваль "Москва - город для мотоциклистов" в поддержку безопасности на дорогах пройдет в столице 6 мая в день официального открытия мотосезона. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта, по Садовому кольцу пройдет мотопарад, в котором примут участие до 2 тыс. байкеров.

"Основная цель фестиваля "Москва - город для мотоциклистов" - объединить мотосообщества города для совместного решения возникающих вопросов по развитию мотоинфраструктуры и пропаганде безопасности дорожного движения. Мероприятие может стать ежегодным и международным праздником. Также фестиваль позволит привлечь внимание к безопасности движения в городе и к мотокультуре Москвы", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Сбор колонны мотоциклистов будет проходить с 09:00 до 11:00 мск. Старт запланирован на проспекте Академика Сахарова, финиш - на ВДНХ. Для обеспечения безопасности движения перед заездом будет проведен обязательный осмотр техники.

По окончании мероприятия на площади у скульптуры "Рабочий и колхозница" состоится концерт с участием российских рок-групп; пройдет мотовыставка тюнинговой и ретро техники, а также мотошоу. Там же будут организованы точки питания, бесплатная охраняемая парковка для мотоциклов и фотовыставка.

Очередность заезда мотоклубов была определена жеребьевкой в присутствии участников. При этом мотоклубы, которые не смогли принять участие в процедуре, будут выходить на старт в порядке очереди и в зависимости от времени прибытия на старт. Мотоклубы с экстремальной или провокационной идеологией не будут допущены к участию в мероприятии, любая политическая пропаганда также запрещена.

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