В Торонто пройдут две акции "Бессмертный полк", приуроченные ко Дню Победы

ОТТАВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Две акции "Бессмертный полк" пройдут в Торонто (провинция Онтарио). Как сообщили ТАСС их организаторы, шествия приурочены ко Дню Победы и в них могут принять участие до 10 тыс. человек.

По центральным улицам

Первая акция начнется в 13:00 по местному времени (20:00 мск) в центральной части города. "У нас очень интересный и символичный маршрут. Мы пройдем по самым оживленным улицам центра Торонто - Янг, Дандас, Куин и другим - уже во второй раз. На них установлено много военных памятников, в том числе Мемориал погибшим воинам 1939-1945 гг.", - сообщил ТАСС руководитель группы "Русская Канада" Леон Мицнер. По его словам, "если придет очень много людей, то для прохода колонны полиция частично перекроет эти улицы".

"Мы ожидаем, что к нам уже придут не менее двух тысяч человек, но ставим задачу собрать до 5 тыс. участников, - сказал он. - В Торонто приедут представители общины и из других городов провинции Онтарио. Честно говоря, мы не ожидали такого подъема наших людей, кто хочет поучаствовать в этой акции и отдать дань памяти победителям".

За несколько недель до начала шествия активисты из русскоязычной общины Торонто начали распространять в городе листовки на английском языке, рассказывали, что СССР и Канада в годы Второй мировой войны были союзниками, и приглашали канадцев также поучаствовать в акции. "В прошлом году местные очень интересовались нашим мероприятием и историей, связанной с ним, поэтому мы решили в этом году его таким образом прорекламировать", - пояснил Мицнер.

Кроме того, организаторы "Бессмертного полка" пригласили принять в нем участие членов сербской, болгарской, греческой, словацкой, китайской, итальянской, еврейской и индийской общин Торонто. "Мы также договорились, что в этот день в православных, греческих и армянских церквях мегаполиса пройдут панихиды по всем погибшим во Второй мировой войне", - добавил Мицнер. Кроме того, перед началом акции в мегаполисе запланирован автопробег, посвященный Дню Победы.

... и в "русском районе"

Шествие второго "Бессмертного полка" начнется в 14:00 по местному времени (21:00 мск), но в северной части Торонто в районе Северный Йорк, где в основном проживают выходцы из России и других стран бывшего СССР. Как ожидают организаторы, к ним в "полк" могут прийти до 5 тыс. человек, в том числе из других общин мегаполиса, таких как сербская, болгарская и польская.

"Бессмертный полк" начался в России, но эта идея как раз стала тем элементом, которого нам здесь не хватало, - рассказала лидер общественного движения "Русский мир Канады" Алла Суворова. - Раньше у нас не было патриотического праздника на улице, люди сидели по кухням и тихо отмечали День Победы, а когда в 2015 году мы впервые провели эту акцию в Торонто, то это очень воодушевило всю общину. Мы поняли, что люди хотят праздника".

По ее словам, такому формату празднования Дня Победы, в первую очередь, обрадовались ветераны Великой Отечественной войны, которые сейчас проживают в мегаполисе, а также молодежь. "Молодые люди стали забывать нашу историю, но теперь молодежь общины нам активно помогает, они заинтересовались историей, и готовы передавать память о наших героях-победителях новым поколениям", - отметила Суворова.

Она добавила, что участники шествия будут нести большие баннеры с изображением Ордена Отечественной войны, георгиевской ленты и белого журавля, взмывающего в небо. "После выхода в свет песни Марка Бернеса "Журавли", эта птица стала символом того, что погибшие воины в годы войны и ушедшие уже в мирное время, остаются в наших сердцах, и память о них передается от поколения к поколению", - пояснила Суворова.

История "полка"

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".

С 2015 года акция официально стала общероссийской, в тот же год она впервые прошла в канадских городах Торонто и Монреале. В прошлом году самые массовые "Бессмертные полки" состоялись в Торонто. По словам организаторов, в двух акциях в разных частях города приняли участие свыше 5 тыс. человек. В 2017 году российские соотечественники намерены провести акцию "Бессмертный полк" в семи канадских городах: Оттаве, Торонто, Монреале, Виннипеге, Калгари, Ванкувере и Виктории.