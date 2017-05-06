Российские соотечественники в Бельгии организовали акцию "Бессмертный полк" в интернете

НАМЮР (Бельгия), 6 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Российские соотечественники в Бельгии организовали в интернете бессрочную акцию "Бессмертный полк", которая проводится на сайтах Бельгийской федерации русскоязычных организаций (БФРО) и ее партнеров. Об этом формате акции корреспонденту ТАСС рассказал в преддверии Дня победы один из ее инициаторов, ответственный секретарь БФРО Сергей Петросов.

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"Идея появилась еще в 2016 году в преддверии очередной годовщины Победы на заседании координационного совета соотечественников, проживающих в Бельгии, мы обсуждали возможность присоединения к ставшей популярной международной акции "Бессмертный полк". С учетом того, что проведение в Бельгии массового шествия, посвященного Дню Победы, представлялось маловероятным, было решено организовать виртуальную акцию в интернете в формате публикации на сайте БФРО и партнерских ресурсах, фотографий и историй о наших родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне на фронте или ковавших Победу в тылу. Естественно в интернете акция носит бессрочный характер, что позволяет привлечь к ней максимум участников и одновременно предоставить возможность всем нашим пользователям ознакомиться с содержанием этих материалов", - отметил он.

"Эта инициатива вызвала большой интерес наших читателей, которые часто буквально по крупицам собирают фотографии и другие материалы, которые мы публикуем на нашем сайте. В этой же рубрике мы размещаем фотографии и рассказы о советских солдатах, которые попали в плен и были вывезены на работы в Бельгию, где бежали из плена и продолжили борьбу с фашистами уже в составе бельгийского сопротивления, многие из них похоронены в этой стране. Так и формируется бельгийский "Бессмертный полк", - продолжил Петросов.

В настоящее время на сайте БФРО можно увидеть целый ряд публикаций: фотографии, наградные листы, истории простых советских людей 40-х годов, потомки которых волею судьбы оказались в Бельгии. Что касается советских участников бельгийского сопротивления, то, по данным российского посольства, на территории королевства преданы земле свыше 300 советских граждан, погибших здесь в годы Второй мировой войны.

Сергей Петросов также рассказал, что в реальном мире акция в формате "Бессмертного полка" пройдет в Бельгии в воскресенье 7 мая на Цитадели Льежа, где захоронены пятеро советских бойцов сопротивления. "Российские соотечественники соберутся там с фотографиями своих родственников - участников войны. Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон совершит панихиду по советским героям сопротивления, после чего состоится возложение цветов к могилам", - сообщил он.