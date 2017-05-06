Возможности телемедицины хотят опробовать в московских СИЗО

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Возможности телемедицины планируют опробовать в московских СИЗО. Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко посетил больницу УФСИН по Москве в "Матросской Тишине" и обсудил возможность применения интернета в медицинских целях для содержащихся в СИЗО.

Тысяча конвоев в больницы в год

Глава столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Сергей Мороз рассказал, что столичные тюремщики в год организуют до тысячи караулов для вывоза заключенных в московские больницы.

"За прошлый год мы вывезли огромное количество людей - порядка тысячи караулов было снаряжено для того, чтобы доставить следственно-арестованных в медучреждения столицы. Если у нас есть необходимость оказать медицинскую помощь, то мы собираем спецавтомобиль, конвой и везем в больницу", - сказал Мороз. Вместе с тем, по его словам, нередко речь идет лишь о том, чтобы врачи проверили больного и назначили ему лечение.

Как рассказала глава медико-санитарной части УФСИН по Москве Галина Тимчук, только в первом квартале этого года было вывезено в больницы порядка 150 заключенных, причем часто речь шла только о диагностике. По оценке столичного УФСИН, возможность использования телеконсультаций со специалистами сократила бы необходимость вывоза в больницы наполовину, учитывая и то, что присутствие вооруженного конвоя создает неудобства и для медучреждений, не говоря о расходах по транспортировке.

"Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы на базе больницы при "Матросской Тишине" провести пилотный проект", - сказал Сергей Мороз.

Телемедицина не ограничит медпомощь

Галина Тимчук отметила, что подобный проект не лишит заключенных возможности получения квалифицированный медпомощи.

"Есть определенные виды медицинской помощи, при которых однозначно будут вывозить заключенных под стражу в город", - подчеркнула она. Это акушерство и гинекология, освидетельствование для освобождения из-под стражи при наличии тяжелого заболевания, оказание специализированной медицинской помощи в стационаре. Вместе с тем, по ее словам, телемедицина помогла бы с дистанционным консультированием по вопросам заболеваний, например, в сфере гематологии, эндокринологии, особенно заболеваний сахарным диабетом.

"Больных сахарным диабетом много и в СИЗО, а для корректировки инсулинотерапии достаточно обмена данными даже в текстовом варианте", - заметила она. По ее словам, о необходимости более тесного контакта с узкопрофильными врачами говорит тот факт, что почти 10% заключенных столичных СИЗО имеют различные онкозаболевания, также требующие консультаций специалистов.

Герман Клименко убедился, что тюремная больница, рассчитанная на 706 мест, достаточно хорошо оснащена даже по московским меркам и там достаточно возможностей для забора анализов и диагностирования заболеваний на медицинской аппаратуре.

Сергей Мороз поблагодарил главу Общественной наблюдательной комиссии по Москве Вадима Горшенина, по чьей инициативе была организована эта встреча, напомнив, что ОНК были созданы не только для того, чтобы обеспечивать общественный контроль в местах изоляции, но и для того, чтобы помочь решить те проблемы, которые существуют, в том числе в пенитенциарной системе. "Мы крайне заинтересованы и с огромным удовольствием участвовали бы в этом пилотном проекте (по применению телемедицины - прим. ТАСС)", - заверил он.

Предыстория

В Госдуму внесен законопроект о применении телемедицины, и сейчас эксперты активно обсуждают ее применение. Пока закон разрешает использовать телемедицину для консультирования между врачами, законопроект дорабатывается для возможного онлайн-консультирования пациентов. При этом эксперты предложили параллельно разработке законопроекта начать пилотные проекты применения телемедицины.

Ранее в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин назвал повсеместное внедрение телемедицины одним из приоритетов в здравоохранении на 2017 год. Это позволит повысить качество медпомощи в отделенных и труднодоступных районах, в том числе в Арктике. Возможность телемедицины предусмотрена уже в перинатальных центрах. Как сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, законопроект о телемедицине в мае будет рассмотрен правительством РФ и может вступить в силу с 2018 года.

В свою очередь в Минздраве рассчитывают, что программа по внедрению телемедицины, предполагающая создание сети дистанционного консультирования между региональными больницами и федеральными медицинскими центрами, будет действовать на территории всей России к 2019 году.