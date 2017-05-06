ТАСС и "ВКонтакте" представляют проект "#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России"

ТАСС и социальная сеть "ВКонтакте" представляют проект "#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России".

СПЕЦПРОЕКТ #СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России Используйте хештег #CпасибоЗаПобеду, и ваш пост из ВКонтакте обязательно попадет на нашу карту

Задача проекта - показать, как большая страна отмечает праздник, что День Победы празднует каждый россиянин и в каждом уголке России.

Участником проекта может любой пользователь социальной сети "ВКонтакте", для этого лишь нужно добавить к своему посту о праздновании Дня Победы соответствующий хештег #СпасибоЗаПобеду.

Это могут быть фотографии парадов и шествия "Бессмертного полка", поздравление ветеранов и праздничные салюты. На карте России в режиме реального времени будет отображаться количество участников акции, а лучшие посты попадут в галерею избранных публикаций проекта.

В рамках подготовки к старту проекта, подписчики официального сообщества ТАСС "ВКонтакте" голосовали, выбирая главные и любимые песни о войне и Победе. Эти песни вошли в плей-лист, который также доступен в проекте #СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России".

ТАСС и "ВКонтакте" приглашают пользователей присоединиться к проекту и вместе отпраздновать День Победы.​