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ТАСС и "ВКонтакте" представляют проект "#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России"

Общество
6 мая, 11:50 UTC+3

На карте РФ в режиме реального времени будет отображаться количество участников акции, а лучшие посты попадут в галерею избранных публикаций

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Материал из 1 страницы
© ТАСС

ТАСС и социальная сеть "ВКонтакте" представляют проект "#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России". 

СПЕЦПРОЕКТ

#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России

Используйте хештег #CпасибоЗаПобеду, и ваш пост из ВКонтакте обязательно попадет на нашу карту

Задача проекта - показать, как большая страна отмечает праздник, что День Победы празднует каждый россиянин и в каждом уголке России.

Участником проекта может любой пользователь социальной сети "ВКонтакте", для этого лишь нужно добавить к своему посту о праздновании Дня Победы соответствующий хештег #СпасибоЗаПобеду.

Это могут быть фотографии парадов и шествия "Бессмертного полка", поздравление ветеранов и праздничные салюты. На карте России в режиме реального времени будет отображаться количество участников акции, а лучшие посты попадут в галерею избранных публикаций проекта.

В рамках подготовки к старту проекта, подписчики официального сообщества ТАСС "ВКонтакте" голосовали, выбирая главные и любимые песни о войне и Победе. Эти песни вошли в плей-лист, который также доступен в проекте #СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России".

ТАСС и "ВКонтакте" приглашают пользователей присоединиться к проекту и вместе отпраздновать День Победы.​

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