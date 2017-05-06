ДТП с мотоциклистами в Москве стало меньше почти на треть

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Количество аварий с участием мотоциклистов в Москве в последнее время снизилось на 30 процентов, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
"У нас количество ДТП с участием мотоциклов... снизилось на 30%. Во многом благодаря слаженной работе ГИБДД", - сказал Ликсутов.
По его словам, всего в Москве насчитывается около 100 тысяч мотоциклов.
В субботу в столице официально открывается мотосезон. К этому приурочили фестиваль "Москва - город для мотоциклистов", в рамках которого организованы мотопарад с участием до 2 тысяч байкеров, концерт с участием российских рок-музыкантов, выставка техники и мотошоу на площади у скульптуры "Рабочий и колхозница".