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"Ночные волки" не планируют отказываться от проекта патриотического парка в Севастополе

Общество
6 мая, 13:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, мая. /ТАСС

Лидер клуба Александр Залдостанов добавил, что речь не идет о прекращении сотрудничества клуба с Минобороны

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Александр "Хирург" Залдостанов

Александр "Хирург" Залдостанов

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Байк-клуб "Ночные волки" не намерен отказываться от реализации проекта патриотического парка на горе Гасфорта в Севастополе. Об этом сообщил ТАСС лидер клуба Александр Залдостанов (Хирург) в Петербурге.

"Правда все равно свое возьмет, люди это поддерживают, хотят, чтобы там был наш проект. Неважно, как мы его назовем, "Патриот" или как-то по-другому, будем ли мы делать его с Министерством обороны или Министерством спорта, или сами найдем в конце концов инвестиции и привлечем туда. В любом случае эта идея всенародного патриотического проекта будет нами реализована", - сказал Залдостанов. Он подчеркнул, что речь не идет о прекращении сотрудничества клуба с Минобороны.

"Нам предлагали альтернативы (места для парка - ТАСС), но в эту площадку вложены восемь лет нашего труда, а еще это символ, который все знают в Севастополе. Думаю, что это одна из причин, почему любым способом затевают с нами оппоненты вот эту возню вокруг такой нужной для города и страны идеи", - отметил Залдостанов.

"Это место для нас принципиально. 25 лет это место было никому не нужно, оно стало интересно только после нашей восьмилетней деятельности. Мы не отступим от того, что начали делать", - заключил он.

История вопроса

Молодежная автономная некоммерческая организация "Ночные волки" арендует у правительства Севастополя земельный участок площадью 267 га на территории около горы Гасфорта, где ежегодно проводит байк-шоу. Как сообщалось ранее, по словам главы комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания Севастополя Вячеслава Горелова, Генпрокуратура РФ указала, что при заключении этого договора были допущены нарушения законодательства, том числе земельного, градостроительного, природоохранного, водного, об объектах культурного наследия, из-за чего юридические основания аренды были поставлены под сомнение.

Первый парк "Патриот", расположенный в окрестностях подмосковной Кубинки, открылся летом 2015 года, филиал парка планируется создать в Севастополе, и изначально местом для строительства был выбран участок возле горы Гасфорта. На публичных слушаниях, прошедших в двух муниципалитетах Севастополя, была высказана позиция, что создание парка здесь нежелательно, так как у горы Гасфорта находится резервное водохранилище Севастополя и памятники истории, кроме того, это природоохранная зона. После этого Минобороны РФ уведомило правительство Севастополя о том, что больше не рассматривает этот земельный участок для размещения парка, однако о полном отказе от реализации проекта в Севастополе речи не шло.

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