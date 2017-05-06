В Кувейте впервые прошла акция "Бессмертный полк"

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 6 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Акция "Бессмертный полк", приуроченная к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, впервые прошла в Кувейте. Памятное мероприятие состоялось на территории посольства РФ в эмирате и собрало порядка 150 человек.

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Граждане РФ и бывших союзных республик, проживающие в Кувейте, многие - не одно десятилетие, принесли сегодня фотографии своих родственников, внесших вклад в общую победу над фашизмом. "Мы пришли в этот день, чтобы почтить память своих ветеранов, благодаря которым живы мы, жива наша страна, жив наш язык и наша самобытная культура, - сказал один из организаторов акции Андрей Завалий. - Акция "Бессмертный полк" проходит сегодня в Кувейте впервые, но по всему миру более чем в 50 странах люди собираются вместе, чтобы отдать дань памяти ветеранам. Куда бы ни забросила судьба внуков, правнуков, детей ветеранов, в месяце мае они собираются вместе и проносят с гордостью имена участников Великой Отечественной войны".

Выразить благодарность подвигу советских воинов-освободителей пришли граждане некоторых стран Европы и Ближнего Востока, а также представители кувейтских СМИ. Во время акции прозвучали песни военных лет, импровизированный хор участников исполнил песню "Журавли" ("Мне кажется, порою, что солдаты"). Помимо старшего поколения, почтить память ветеранов пришли и дети.

Как сказал в беседе с корр. ТАСС посол России в Кувейте Алексей Соломатин, "посольство поддержало инициативу о проведении "Бессмертного полка", поступившую от соотечественников, живущих в Кувейте". При этом, по его мнению, подобные инициативы должны исходить именно от простых людей. В этом году ко Дню Победы запланирована серия мероприятий, в том числе концерт с участием Московского казачьего хора "Русская воля".

"Акция "Бессмертный полк" проводится совместными усилиями инициативных групп "Русский клуб", "Лицедеи" и российского посольства. Сперва мы распространяли информацию внутри сообщества, потом сообщение разместили на сайте посольства и уже после инициатива получила широкую поддержку в социальных сетях, объединяющих соотечественников в Кувейте", - рассказала в беседе с ТАСС один из организаторов "Бессмертного полка" в Кувейте Валентина Шевчук.

Общественная акция "Бессмертный полк" представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она приурочена ко Дню Победы и проводится в России и других странах. Впервые акция прошла в 2007 году в Тюмени, тогда она называлась "Парад победителей".