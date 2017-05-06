В ходе парадов Победы в Москве и Севастополе ветеранам на трибунах помогут 200 волонтеров

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. В общей сложности 200 волонтеров Победы пройдут обучение и будут помогать ветеранам Великой Отечественной войны на трибунах во время парадов 9 мая в Москве и Севастополе. Об этом рассказала ТАСС руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова.

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"200 молодых людей и девушек из разных регионов страны, прошедшие отбор из четырех тысяч лучших "Волонтеров Победы" России, станут послами Победы, то есть соорганизаторами парада Победы на Красной площади в Москве и военно-морского парада в Севастополе, а также шествия "Бессмертного полка", - сказала Амельченкова после начала обучения волонтеров в Общественной палате РФ.

"Основная функция послов Победы - это помощь ветеранам на трибунах", - пояснила она.

В пресс-службе "Волонтеров Победы" уточнили, что волонтеры будут помогать ветеранам в перемещении и при необходимости смогут вызвать им помощь.

Как отметил глава Росмолодежи Александр Бугаев, "есть не так много вещей, которые делают нас одним народом, и одна из таких вещей - это историческая память". "То, что вы делаете, невозможно переоценить - вы сохраняете нашу память", - добавил он, обращаясь к послам Победы.

Обучение

По словам Амельченковой, обучение послов Победы началось одновременно в здании Общественной палаты РФ в Москве и в Севастополе на Сапун-горе, где шли ожесточенные бои во время героической обороны Севастополя 1941-1942 годов и Крымской операции 1944 года.

В ближайшие три дня послы Победы вместе с экспертами, организаторами и опытными добровольцами пройдут ряд тренингов, предварительный инструктаж и репетицию на местах проведения парадов, отметила она.

Начало обучения в Москве началось с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Ее объявил секретарь Общественной палаты Вячеслав Бочаров.

В первый день подготовки перед волонтерами выступили городской оркестр волынок Крайстчерча (Новая Зеландия), основанный в 1952 году, а также флагоносцы из Сансеполькро - старейшая в своем роде в Италии группа исполнителей, которая существует как ассоциация уже более 60 лет. Музыканты сыграли для собравшихся несколько композиций, а флагоносцы продемонстрировали виртуозное владение знаменами.

"Нас пригласили участвовать в праздничных мероприятиях 9 мая. Обычно мы играем на различных военных смотрах, кроме этого, мы играли вместе с вашими военными музыкантами", - рассказал ТАСС участник оркестра волынок Алэн Каэлайл. Другой участник оркестра Робин Лумс сообщил, что музыканты будут исполнять новозеландскую и шотландскую музыку.

"Волонтеры Победы" и "Бессмертный полк России"

Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в Томске в 2007 году. В рамках этой акции участники несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечетсвенной войне. Шествие проводится в День Победы в России и других странах. В сентябре 2015 года было зарегистрировано общественное движение "Бессмертный полк России".

В 2016 году в акции приняли участие порядка 16 млн жителей России, а также потомки фронтовиков более чем в 50 странах мира. Число участников шествия в Москве превысило 500 тысяч человек. Среди тех, кто нес портреты участников войны, был и президент России Владимир Путин, который присоединился к колонне с фотографией отца.

Всероссийское добровольческое движение "Волонтеры Победы" было создано в октябре 2015 года, оно является правопреемником Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день в движении состоит более 165 тысяч добровольцев со всех регионов страны. Основными целями "Волонтеров Победы" является сохранение исторической памяти, популяризация отечественной истории и патриотическое воспитание молодежи.

В конце апреля было подписано соглашение о сотрудничестве между "Волонтерами Победы" и движением "Бессмертный полк России".