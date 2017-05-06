Более тысячи человек участвуют в согласованной акции оппозиции в Москве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Более тысячи человек принимают участие в согласованном митинге оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МВД РФ.

"В согласованном властями Москвы митинге оппозиции, проходящем на проспекте Академика Сахарова, принимают участие около 1000 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", - сказали в ГУ МВД.

Акция посвящена пятилетней годовщине событий 6 мая на Болотной площади, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. Тогда за противоправные действия были задержаны более 400 человек.

Сегодня на митинге собрались представители различных партий и гражданские активисты с баннерами и флагами своих движений и организаций. У многих пришедших на одежду приколоты белые ленточки, передает корреспондент ТАСС.

Во время акции движение по проспекту Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы и до Бульварного кольца перекрыто, проход на мероприятие осуществляется через рамки металлодетекторы. Вдоль проспекта выставлены металлические ограждения, за которыми стоят сотрудники полиции, Росгвардии и дружинники, обеспечивающие правопорядок.