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В Севастополе прошла реконструкция штурма Сапун-горы

Общество
6 мая, 15:20 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 6, мая. /ТАСС

Штурм вошел в историю как решающее событие в освобождении города-героя в 1944 году

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Девять команд из Москвы, Севастополя и Керчи приняли участие в реконструкции эпизода штурма Сапун-горы в Севастополе, вошедшего в историю как решающее событие в освобождении города-героя в 1944 году, сообщили ТАСС в пресс-центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.

"В штурме участвовали девять команд реконструкторов из Севастополя, Керчи и Москвы - всего около 200 человек. Был показан один из эпизодов штурма Сапун-горы: советская армия атаковала фашистов и заняла эту высоту, водрузив туда Знамена Победы", - рассказали в пресс-центре.

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Реконструкция прошла рамках историко-патриотического фестиваля "Знамена Победы", посвященного 72-й годовщине Великой Победы и 73-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие началось с митинга-реквиема в память о павших в годы войны.

"Сапун-гора - символ освобождения Севастополя. Это было начало освобождения города, а освободили его 9 мая, ровно за год до Великой Победы. В рамках акции знамена прославленных кораблей и частей, которые хранятся в музеях, вынесли к Вечному огню, рассказывали о каждом из них", - рассказал ТАСС начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

В рамках фестиваля работают несколько интерактивных площадок, ретро-фотоателье, проводятся мастер-классы, организована выставка из фондов музея "Партизанские отряды". В мероприятиях участвуют волонтеры, школьники, юнармейцы. Всего, по оценкам организаторов, фестиваль собрал несколько тысяч человек.

Во время Великой Отечественной войны Сапун-гора дважды становилась ареной ожесточенных боев. В период героической обороны Севастополя 1941-1942 годов здесь проходил один из оборонительных рубежей. 250 дней моряки-черноморцы и воины Приморской армии удерживали противника у стен города, оттянув на себя в самое трудное для советской армии время более чем 200-тысячную армию немецко-фашистских захватчиков. Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года вошел в историю как решающее событие в освобождении Севастополя. В этот день воины 51-й общевойсковой и Приморской армий овладели высотой и водрузили на ней Знамена Победы.

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День Победы - 2017 Ситуация в Крыму Великая Отечественная война
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