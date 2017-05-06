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Власти Москвы не считают усадьбу Неклюдовой объектом культурного наследия

Общество
6 мая, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Снос усадьбы начался 6 мая утром

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Снос усадьбы Неклюдовой начался утром в Москве на Малой Бронной. Власти столицы не считают это здание объектом культурного наследия, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Здание по адресу ул. Малая Бронная, д. 15Б не является ни объектом культурного наследия, ни выявленным объектом культурного наследия. В границы охранной зоны не входит", - сказал сотрудник пресс-службы.

Общественное движение "Архнадзор", в свою очередь, этим же утром распространило заявление о том, что главный дом городской усадьбы Неклюдовой относится к исторически ценным градоформирующим объектам и по закону не может подлежать сносу.

"Городские власти Москвы в ноябре 2016 года оформили градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), предусматривающий снос дома Неклюдовой и строительство на его месте, в близком соседстве с жилыми домами и детским садом, нового здания высотой 28 метров. Таким образом, в самом центре Москвы, в границах зоны охраны памятников архитектуры, мэрией легализована точечная застройка: как минимум семиэтажное здание на месте исторического трехэтажного", - говорится в заявлении общественного движения.

По информации общественного движения "Архнадзор", ранее для данного земельного участка несколько лет назад были за городской счет разработаны градостроительные режимы и регламенты, предусматривавшие сохранение здания и ограничение высотной отметки до 16, 38 м, то есть фиксирующие нынешнее положение.

Главный дом городской усадьбы Неклюдовой был построен в 1840-х годах. Позже, в XX веке, дом подвергался перестройке.

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