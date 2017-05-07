Пресс-конференция "Хора Турецкого" в Берлине. Видеотрансляция

Концерт "Хора Турецкого" "Песни Победы" в Берлине. ВидеотрансляцияОбщество 7 мая, 18:41
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Трансляция Ruptly
В российском доме науки и культуры в Берлине проходит пресс-конференция в преддверии миротворческого концерта "Хора Турецкого" "Песни Победы", посвященного 72-й годовщине победы во Второй мировой войне.
Среди участников пресс-конференции посол России в Германии, российский министр культуры Владимир Гринин, представитель МИД РФ Мария Захарова, основатель и продюсер хора турецкого, Михаил Турецкий.
Концерт "Песни Победы" пройдет на площади Жандарменмаркт 7 мая. Акция поддержана Министерством культуры РФ, Министерством иностранных дел РФ, Государственной Думой, Российским военно-историческим обществом, Департаментом культуры Москвы, правительством Москвы.