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Пресс-конференция "Хора Турецкого" в Берлине. Видеотрансляция

Общество
7 мая, 17:00 дата обновления: 7 мая, 17:11 UTC+3

Мероприятие проходит в преддверии миротворческого концерта "Песни Победы", который состоится на площади Жандарменмаркт по случаю 72-й годовщины победы во Второй мировой войне

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Михаил Турецкий

Михаил Турецкий

© Михаил Почуев/ТАСС

Трансляция Ruptly

В российском доме науки и культуры в Берлине проходит пресс-конференция в преддверии миротворческого концерта "Хора Турецкого" "Песни Победы", посвященного 72-й годовщине победы во Второй мировой войне.

СПЕЦПРОЕКТ

"На Берлин!": путь "Песен Победы" Хора Турецкого

Монолог Михаила Турецкого об истории проекта — от концерта на Поклонной горе до выступления в столице Германии.

Среди участников пресс-конференции посол России в Германии, российский министр культуры Владимир Гринин, представитель МИД РФ Мария Захарова, основатель и продюсер хора турецкого, Михаил Турецкий.

Концерт "Песни Победы" пройдет на площади Жандарменмаркт 7 мая. Акция поддержана Министерством культуры РФ, Министерством иностранных дел РФ, Государственной Думой, Российским военно-историческим обществом, Департаментом культуры Москвы, правительством Москвы.

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