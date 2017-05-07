Концерт "Хора Турецкого" "Песни Победы" в Берлине. Видеотрансляция

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СПЕЦПРОЕКТ "На Берлин!": путь "Песен Победы" Хора Турецкого Монолог Михаила Турецкого об истории проекта — от концерта на Поклонной горе до выступления в столице Германии.

В Берлине на площади Жандарменмаркт проходит миротворческий концерт "Хора Турецкого" "Песни Победы", посвященный 72-й годовщине победы во Второй мировой войне.

На мероприятии присутствуют правящий бургомистр германской столицы Михаэль Мюллер, посол России в Германии Владимир Гринин, а также представитель МИД России Мария Захарова.

Акция поддержана Министерством культуры РФ, Министерством иностранных дел РФ, Государственной Думой, Российским военно-историческим обществом, Департаментом культуры Москвы, правительством Москвы.