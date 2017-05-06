В Георгиевске на Ставрополье прошла реконструкция освобождения города от фашистов

ГЕОРГИЕВСК /Ставропольский край/, 6 мая. /ТАСС/. Подлинные страницы военной истории Георгиевска показали участники театрально-исторической реконструкции освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. Масштабное костюмированное действо с участием самолетов и тяжелой военной техники прошло в районе городского озера.

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"Это первый в нашем крае опыт постановки масштабной военно-исторической реконструкции… Это очень ценно для молодежи, поскольку позволит наглядно и достоверно увидеть героические события тех лет", - сказал исполняющий полномочия главы администрации города, первый заместитель главы администрации Владимир Крутников.

В реконструкции приняли участие более 150 студентов городских колледжей, самодеятельных артистов городского ДК. Техническую часть обеспечили "Южная авиационная компания" и ДОСААФ Георгиевска и Минераловодского городского округа. Сотрудники администрации исполнили роли советских разведчиков и медсестер, а национально-культурная автономия "Дагестан" обеспечила "партизанский отряд".

На подлинных фактах

Оригинальный сценарий художественный руководитель городского ДК Марина Петросян разбила на тематические главы разделов, показывающих подготовку к обороне города и его захват фашистами, бесчинства оккупантов и атаки партизан, бесстрашные вылазки разведчиков и изгнание фашистов. Основу сценария составляют подлинные истории и факты, собранные совместно с городским краеведческим музеем. В ходе реконструкции звучали сводки Совинформбюро.

Никогда не должно повториться!

Два самолета аэроклуба разыграли в небе воздушный бой. После впечатляющих проходов и фигур высшего пилотажа "немецкий ас" был подбит и дымящийся "рухнул" невдалеке. Третий самолет сбросил на парашютах "диверсантов", которых взяли в плен партизаны…. Самой яркой и тяжелой, по мнению зрителей, "получилась сцена, когда фашисты гнали колонну наших людей…, и когда девушка спасала Красное Знамя".

А самой массовой получилась финальная сцена последнего боя, когда наступали все имеющиеся войска и четыре БТРа.

"В реконструкции были сцены расстрелов фашистами мирных жителей, зверства гестаповцев… мы намеренно не отказывались от них, мы хотим, чтобы нынешние дети знали, что это действительно было, что это страшно, что такое никогда не должно повториться", - отметил председатель комитета по культуре и спорту администрации города Светлана Умеренко.

Зрители активно сопереживали

"Увидеть реконструкцию пришли порядка 3 тыс. зрителей, самыми многочисленными и благодарными зрителями стали, конечно, дети", - рассказали организаторы.

В финале Красная армия освобождает город, всех фашистов берут в плен, а завершающим аккордом звучит песня "День Победы".

"Зрители активно сопереживали, реконструкция в целом всем понравилась. К следующему Дню Победы будем готовить новую - еще больше и интереснее", - заверила Светлана Умеренко.

Оккупация Георгиевска

Немцы вошли в город Георгиевск 9 августа 1942 года. А уже 27 августа у здания комендатуры собрали 830 жителей еврейской национальности, якобы, для переселения в другие районы. На грузовиках и подводах их перевезли за город в песчаные карьеры и всех расстреляли.

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Георгиевск был освобожден войсками Закавказского фронта Северной группы войск в январе 1943 года. За время оккупации там погибли и расстреляны 2,5 тыс. человек, уничтожено 200 жилых строений, повреждено более 700. Общий материальный ущерб оценивался тогда в 263,5 млн рублей.

Писатель Алексей Толстой, член комиссии по расследованию зверств фашистов на оккупированных территориях, приехал в Георгиевск и был свидетелем ужасающих сцен раскопок рвов и ям, в которых были захоронения. "Акт о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в городе Георгиевске Ставропольского края" был подписан 28 июля 1943 года.