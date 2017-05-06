"Бессмертный полк" вступил на Синайский полуостров

ШАРМ-ЭШ-ШЭЙХ /Египет/, 6 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Два десятка россиян в начале мая вечером собрались в кафе поговорить по душам, рядом - их дети вслух читали стихи, все вместе тихо пели песни о родине и о самой жестокой войне, которая выпала на долю их народа. И не было бы в этом ничего особенного, если бы не происходила эта встреча в тысячах километрах от России, в самой южной точке египетского Синайского полуострова, в городе Шарм-эш-Шэйх.

На следующий же день участников той вечеринки забросали письмами и сообщениями, донимали телефонными звонками с жалобами и упреками в том, что их не пригласили на "устроенный" вечер по поводу главного российского праздника - Дня Победы. Откликов от проживающих в этом городе на Красном море россиян были сотни. Все мечтали об организованном и общем мероприятии, посвященном празднику 9 мая, который более других объединяет тех, кто раньше проживал на территории бывшего СССР, а теперь по самым разным причинам находится далеко за его пределами.

Георгиевские ленточки по шесть сантиметров каждая

"В прошлом году мы рискнули провести что-то наподобие общего собрания перед 9 мая и оповестили часть наших соотечественников, живущих постоянно в Шарм-эш-Шейхе", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС главный инициатор майских торжеств и одновременно директор единственной русской школы в регионе Мария Михайлова. Она вспоминает, что "пришло так много людей, что мы попросту растерялись, не знали, где разместить всех желающих участвовать в намеченном концерте и зрителей". По оценке Марии, на торжественный концерт, в котором выступали преимущественно дети, съехались примерно 400 россиян, живущих в настоящее время в городе.

СПЕЦПРОЕКТ #СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России Используйте хештег #CпасибоЗаПобеду, и ваш пост из ВКонтакте обязательно попадет на нашу карту

"Многие во время особенно трогательных выступлений детей плакали, даже ведущая концерта была вынуждена уйти за кулисы, чтобы не появляться на публике с заплаканными глазами", - говорит Мария. По ее словам, русскоязычные жители Шарм-эш-Шейха и их родственники-египтяне приняли праздник очень доброжелательно; все были настроены на то, чтобы сделать такие вечера традиционными.

Главный символ Победы - георгиевская ленточка, как объяснила Мария, "была нарасхват". "У нас, к сожалению, было так мало лент, что пришлось одну еще разрезать на несколько частей, и каждая получалась по 6 сантиметров, не больше. Так что достались эти дорогие кусочки многим, но не всем, кто хотел приобщиться к великому празднику", - пояснила россиянка.

Российский полк "занял" центр Шарм-эш-Шейха

В 17:00 местного времени (18:00 мск) один из главных общественных центров Шарм-эш-Шейха был "занят" элитным российским полком. Однако никто из местных жителей не только не сопротивлялся, но все только приветствовали такое "вторжение". Известный в городе комплекс "Генина-центр" занял "Бссмертный полк", в отдельную роту которого вошли деды и прадеды, воевавшие в Великую Отечественную за будущее и тех, кто 6 мая встал вечером в шеренгу с их фотографиями на сцене в далеком египетском Шарм-эш-Шейхе.

И концерт, в начале мая уже ожидаемый в городе, удался на славу: здесь пели, декламировали стихи, играли сценки, связанные с Днем Победы. А танцевальный номер был представлен не только ребятами, свободно говорящими по-русски, в нем участвовали и дети из Великобритании, Германии, Украины. Всех без исключения молодых артистов встречали овациями, все они получили сертификаты как участники празднования Великой Победы над фашизмом.

Но все присутствующие поднялись со своих мест и стоя встретили роту "Бессмертного полка" из Шарм-эш-Шейха. Дети многих национальностей в полной тишине внесли на сцену фотографии своих близких, которых, возможно, и не видели вовсе, но благодарны им уже за то, что они есть. Послышались всхлипывания, а кто-то сзади тихо произнес: "Тогда в окопах о национальности не спрашивали..."

Георгиевские ленточки дети вручали с самого начала торжества всем желающим, даже зашедшим в "Генина-центр" совсем по другому поводу. Корреспондент ТАСС не мог не поинтересоваться у Марии, хватит ли лент на сей раз. "Теперь нам из каирского Российского центра науки и культуры прислали достаточно", - объяснила директор русской школы. Немного помолчав, она добавила: "Но мы все равно разрезали их пополам, чтобы этот символ нашей Победы уж точно бы достался каждому, кто хочет вместе с нами отметить этот великий праздник".

День Победы в Египте

Мероприятия по случаю 9 мая уже были проведены в столице Египта Каире. Особый интерес вызвало выступление профессиональных египетских музыкантов, которые исполнили песни военных лет. Прошел памятный концерт и вечер в "северной столице" страны, средиземноморской Александрии.

Не осталась в стороне и Хургада, расположенная на побережье Красного моря. На этом курорте, где проживает самая многочисленная диаспора россиян в Египте, празднование намечено на 8 мая.