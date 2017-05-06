В Македонии прошла акция "Бессмертный полк"

СКОПЬЕ, 6 мая. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Несколько сотен человек в столице Республики Македонии Скопье приняли участие в акции "Бессмертный полк", приуроченной к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие, состоявшееся на центральной площади города, было организовано посольством России в этой балканской стране.

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В связи со сложной внутриполитической ситуацией в Македонии было принято решение не проводить шествие, которое является символом общественной акции "Бессмертный полк". Вместо марша на столичной площади было установлено внушительных размеров полотно с размещенными на нем фотографиями участвовавших в Великой Отечественной войне родственников сотрудников посольства, представителей российских компаний и соотечественников, проживающих в республике. Также на стенде были вывешены фотографии македонцев, являвшихся участниками партизанского движения на территории Македонии в годы Второй мировой войны.

Для того чтобы воздать дань памяти подвигам участников войны, в центре Скопье собралось порядка 200 человек, всем им сотрудники российской дипмиссии раздавали георгиевские ленточки. При этом было немало и тех, кто присоединялся к участию в акции уже в ходе ее проведения, а также просто интересующихся происходящим туристов. "А что тут проходит?" - обратилась к корреспонденту ТАСС туристка из Франции.

"У нас во Франции День победы (во Второй мировой войне) отмечается 8 мая, - отметила француженка. - Мы благодарны вкладу (в победу) народу Советского союза".

В завершение акции, которая длилась почти два часа, в небо над площадью были выпущены белые шары в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Общественная акция "Бессмертный полк" представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она приурочена ко Дню Победы и проводится в России и других странах. Впервые акция прошла в 2007 году в Тюмени, тогда она называлась "Парад победителей".