Музей первого президента России получил награду конкурса "Европейский музей года"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Музей первого президента России Бориса Ельцина (Екатеринбург) стал лауреатом престижной премии "Европейский музей года" (EMYA) "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея" и получил одну из трех главных наград конкурса - приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Этот приз впервые присуждается российскому музею, сообщили в "Ельцин Центре".

"Музей производит убедительное впечатление дизайном своей экспозиции, выдающимся уровнем мультимедийности, яркой программой публичных лекций и семинаров, отлично организованных временных выставок... "Ельцин Центр" - это одновременно и мемориал крупного политического деятеля, и хроника драматических эпизодов, оставшихся в памяти современников. Он побуждает посетителей к тому, чтобы делать самостоятельные выводы об истории современной России", - говорится в дипломе.

В "Ельцин Центре" сообщили, что вручение наград состоялось в Музее Мимара в Хорватии. "Кеннет Хадсон учредил конкурс в 1977 году, он считается гуру в музейном деле. В списке номинантов - 46 музеев из 24 стран Европы. В этом году юбилейная 40 церемония проходит в хорватском Загребе", - пояснили там.

Презентацию Музея Б.Н. Ельцина провела его директор Дина Сорокина. На церемонии вручения награды присутствовали руководитель Архива Президентского центра Б.Н. Ельцина Дмитрий Пушмин, а также Татьяна и Валентин Юмашевы. "Дина Сорокина войдет в число 12 судей конкурса со следующего года. Церемония 2018 года состоится в столице Польши - Варшаве, там находится музей-победитель конкурса 2016 года - Музей истории польских евреев "Полин", - добавили в "Ельцин Центре".

EMYA задуман как конкурс музейных инноваций и новых проектов. В жюри входят музейные профессионалы, журналисты, дизайнеры. В центре внимания судей - не музейные коллекции, а их интерпретация и представление, работа с аудиториями, а также отношение к посетителям, уточнили в "Ельцин Центре".