В Брисбене прошла акция "Бессмертный полк"

СИДНЕЙ, 7 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Общественная акция "Бессмертный полк" прошла в воскресенье в городе Брисбен. В акции, которую организовали активисты Русского общественного центра штата Квинсленд и австралийской группы историков-реконструкторов "Za Rodinu!", приняли участие свыше 150 человек.

"Сначала состоялся автопробег, - по улицам Брисбена проехали свыше 20 автомашин, украшенных флагами СССР, России, Австралии, - рассказала ТАСС одна из организаторов праздника студентка Университета Квинсленда Наталья Наумова. - Потом на одной из центральных набережных города Саутбэнк прошел марш - мы шли колонной и держали в руках фотографии родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Колонну возглавляли ветераны Татьяна Георгиевна Романова и Майя Михайловна Шевелева. Мы шли и пели песни: "День победы", "Катюшу", "Подмосковные вечера".

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По словам Наумовой, в колонне были не только русские, но и сербы, поляки, украинцы, монголы, австралийцы. "Ну а после марша все перебрались в Русский центр в Вулунгабе на традиционные для нашего праздника по случаю Дня Победы концерт и шашлыки", - сообщила она.

Эта акция проводится в Брисбене уже второй год. На просьбу рассказать о главных отличиях сегодняшних торжеств от прошлогодних Наталья Наумова сказала: "На этот раз все прошло более организованно. В прошлом году тоже был очень хороший праздник, но было много экспромта, а сейчас большинство участников уже знали, что и как и будет, поэтому не нервничали, не торопились, и это помогало людям наслаждаться праздником. На этот раз позаботились о музыкальном сопровождении - у нас был баянист, помогавший людям петь любимые песни, к тому же был организован бесплатный проезд от набережной Саутбэнк до Русского центра".

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске, в 2013 году акция распространилась на 120 городов, годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.