Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Брисбене прошла акция "Бессмертный полк"

Общество
7 мая, 9:00 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

В шествии приняли участие свыше 150 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 7 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Общественная акция "Бессмертный полк" прошла в воскресенье в городе Брисбен. В акции, которую организовали активисты Русского общественного центра штата Квинсленд и австралийской группы историков-реконструкторов "Za Rodinu!", приняли участие свыше 150 человек.

"Сначала состоялся автопробег, - по улицам Брисбена проехали свыше 20 автомашин, украшенных флагами СССР, России, Австралии, - рассказала ТАСС одна из организаторов праздника студентка Университета Квинсленда Наталья Наумова. - Потом на одной из центральных набережных города Саутбэнк прошел марш - мы шли колонной и держали в руках фотографии родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Колонну возглавляли ветераны Татьяна Георгиевна Романова и Майя Михайловна Шевелева. Мы шли и пели песни: "День победы", "Катюшу", "Подмосковные вечера".

СПЕЦПРОЕКТ

#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России

Используйте хештег #CпасибоЗаПобеду, и ваш пост из ВКонтакте обязательно попадет на нашу карту

По словам Наумовой, в колонне были не только русские, но и сербы, поляки, украинцы, монголы, австралийцы. "Ну а после марша все перебрались в Русский центр в Вулунгабе на традиционные для нашего праздника по случаю Дня Победы концерт и шашлыки", - сообщила она.

Эта акция проводится в Брисбене уже второй год. На просьбу рассказать о главных отличиях сегодняшних торжеств от прошлогодних Наталья Наумова сказала: "На этот раз все прошло более организованно. В прошлом году тоже был очень хороший праздник, но было много экспромта, а сейчас большинство участников уже знали, что и как и будет, поэтому не нервничали, не торопились, и это помогало людям наслаждаться праздником. На этот раз позаботились о музыкальном сопровождении - у нас был баянист, помогавший людям петь любимые песни, к тому же был организован бесплатный проезд от набережной Саутбэнк до Русского центра".

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске, в 2013 году акция распространилась на 120 городов, годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
3
Около 200 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне
4
В Мехико прошла акция в честь победы в Великой Отечественной войне
5
Марш "Бессмертный полк" третий год подряд прошел по Манхэттену
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
2
Около 200 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне
3
Лавров: в ЕС укрепляется тенденция к отказу от политизированных подходов к России
4
Генеральная репетиция парада Победы в Москве. Видеотрансляция
5
В Центральную Россию идет резкое похолодание с мокрым снегом и гололедицей
6
Минск не считает инцидент со сборной Белоруссии по хоккею во Франции исчерпанным
7
Украина не пустит на "Евровидение-2017" работавших в Крыму российских журналистов
Темы дня
Загрузка...
Реклама