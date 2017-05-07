Дельфинарий площадью 10 тыс. кв. м с аттракционами построят в Грозном

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Руководство Чечни нашло инвестора для строительства в Грозном дельфинария, который станет частью одного из крупнейших в республике спортивно-оздоровительного и развлекательного комплекса "Грозненское море". Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.

"Многие молодые родители часто спрашивали меня, нельзя ли построить в Грозном дельфинарий, - сообщил он. - Нам удалось найти инвестора и приступить к строительству комплекса, который по своим масштабам и уникальности станет первым на юге страны. Сегодня я проверил ход строительства. Дельфинарий занимает 10000 кв метров, вокруг бассейна будут трибуны на 500 мест".

Глава Чечни сообщил, что проект можно назвать большим детским городком, в котором предусмотрены игровые площадки, детская железная дорога, манежи, прогулочные трассы, развлекательные водные каналы и пруд для детей и взрослых. Кроме того, по его словам, на территории комплекса будут созданы развлекательные уличные аттракционы для детей, прогулочные зоны и аллеи, а в дальнейшем планируется строительство семейных и экстремальных аттракционов.

Инвестиционный проект туристического комплекса "Грозненское море" является одним из самых крупных в Чечне после горнолыжного курорта "Ведучи". В комплекс входит несколько отелей, плавучий ресторан, спортивно- оздоровительный центр "Аква", отдельные пляжи для мужчин и женщин по 2,5 гектара каждый и дельфинарий. В 2015 году на территории туристического комплекса открыли фонтан, длинна которого составляет 300 метров, а ширина - 40 метров.

Ассаламу алайкум! Многие молодые родители часто спрашивали меня, нельзя ли построить в Грозном дельфинарий. Ясно, что многих этот вопрос интересовал не только для отдыха и развлечений. Известно, какое значение имеет общение детей с дельфинами. Нам удалось найти инвестора и приступить к строительству комплекса, который по своим масштабам и уникальности станет первым на Юге страны. Сегодня я проверил ход строительства. Дельфинарий занимает 10000 кв метров. Вокруг бассейна будут трибуны на 500 мест. В отдельном бассейне предусмотрено проведение процедур дельфинотерапии. Фактически проект можно назвать большим детским городком, в котором есть игровые площадки, большой динопарк, детская железная дорога с вагонами, манежи, прогулочные трассы, развлекательные водные каналы и пруд для детей и взрослых. Кроме того на территории создаются развлекательные уличные аттракционы для детей, прогулочные зоны и аллеи. Это первый этап. На втором этапе построят семейные и экстремальные аттракционы. Я получил удовольствие от общения с инженерами, рабочими, увидев, что все вопросы оперативно решаются. В этом большая заслуга куратора стройки Тамерлана Хучиева. Данный проект является частью крупнейшего в России спортивно-оздоровительного и развлекательного комплекса "Грозненском море". #Кадыров #Россия #Чечня #Дельфинарий Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Май 6 2017 в 11:37 PDT