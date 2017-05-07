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По Риму прошли сразу два "Бессмертных полка"

Общество
7 мая, 12:45 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Акция впервые широко проходит не только в столице, но и в других городах Апеннин. Так, свое шествие активисты провели в Неаполе

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Рим, 7 мая

Рим, 7 мая

© Фото предоставлено организаторами акции

РИМ, 7 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Более 200 человек прошли в воскреснье в шествии "Бессмертного полка" по одной из центральных римских площадей - Пьяцца Витторио. Акция организована по инициативе ассоциации "Надежда" при поддержке Союза добровольцев Донбасса и при участии культурных ассоциаций "Абруццо-Россия" и "Русское поле".

Как рассказала ТАСС президент "Надежды" Ирина Вихорева, в шествии приняли участие не только российские соотечественники, но и выходцы из бывших советских республик, которые пронесли фотографии родственников, погибших на фронте, или ветеранов войны, сражавшихся с нацистскими захватчиками.

В памятном мероприятии участвовали также воевавшие в Италии с фашистами участники партизанского движения и родственники деятелей движения Сопротивления. "После шествия мы останемся в парке, чтобы отметить наш общий праздник", - сказала Вихорева. Другой "Бессмертный полк" собрался в не менее знаковом месте итальянской столицы - на Народной площади (Пьяцца дель Пополо) по инициативе активистки и большой почитательницы России и русского искусства польской исследовательницы Ванды Гасперович.

Акция "Бессмертный полк" впервые широко проходит не только в столице, но и в других городах Апеннин. Так, свое шествие активисты провели в Неаполе. Русский центр имени Бородиной в Мерано организовал в воскресенье акцию возле часовни Преподобного Сергия Радонежского на военном кладбище города Больцано (на севере Апеннин). Концерты, митинги, детские выступления в эти дни проводят многочисленные ассоциации соотечественников по всем Апеннинам, в том числе при поддержке дипломатических представительств РФ.

9 мая по многолетней традиции и по инициативе посольства РФ в Италии состоится возложение цветов к памятнику жертв нацизма на кладбище в городе Палестрина (50 км от Рима), где в братской могиле последний покой нашли трое красноармейцев - Николай Демьянченко, Анатолий Курепин и Василий Скороходов. Они были убиты под Римом в бою с немецким патрулем 9 марта 1944 года. Почтить память соотечественников, павших смертью героев, всегда собираются учащиеся посольской школы, в также их итальянские сверстники.

Всего в рядах итальянского движения Сопротивления сражались 5 тыс. советских солдат из числа бывших военнопленных, бежавших из нацистских лагерей. Их могилы расположены по всей Италии.

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