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В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы

Общество
7 мая, 12:49 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Участники прошли маршем через парк, после чего на специально оборудованной сцене состоялся концерт с участием учеников русских школ в Республике Корея

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© Станислав Варивода/ТАСС
© Станислав Варивода/ТАСС
© Станислав Варивода/ТАСС
© Станислав Варивода/ТАСС
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© Станислав Варивода/ТАСС
© Станислав Варивода/ТАСС
© Станислав Варивода/ТАСС
© Станислав Варивода/ТАСС

СЕУЛ, 7 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Акция "Бессмертный полк" и праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в столице Республики Корея. В сеульском парке Марионе собралось более 100 человек, многие из которых принесли с собой портреты своих родственников - участников ВОВ.

Открывая мероприятие, посол России в Южной Корее Александр Тимонин поздравил всех пришедших, в числе которых были не только россияне, но и граждане бывших советских республик, с наступающим Днем Победы. Он отметил важность этой даты, объединяющей людей из многих стран мира.

"В мире предпринимаются попытки героизации фашизма, ставится под сомнение великий подвиг советского народа в годы Отечественной войны, - подчеркнул посол. - Мы не должны позволить, чтобы из памяти нашей и наших детей были стерты те героические страницы. И то, что сегодня такая акция состоялась - это и есть лучшая память о наших героических предках".

Участники прошли маршем через парк, после чего на специально оборудованной сцене состоялся праздничный концерт с участием учеников русских школ в Республике Корея.

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Темы
День Победы - 2017 Вторая мировая война Великая Отечественная война
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