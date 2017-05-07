В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы

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СЕУЛ, 7 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Акция "Бессмертный полк" и праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в столице Республики Корея. В сеульском парке Марионе собралось более 100 человек, многие из которых принесли с собой портреты своих родственников - участников ВОВ.
Открывая мероприятие, посол России в Южной Корее Александр Тимонин поздравил всех пришедших, в числе которых были не только россияне, но и граждане бывших советских республик, с наступающим Днем Победы. Он отметил важность этой даты, объединяющей людей из многих стран мира.
"В мире предпринимаются попытки героизации фашизма, ставится под сомнение великий подвиг советского народа в годы Отечественной войны, - подчеркнул посол. - Мы не должны позволить, чтобы из памяти нашей и наших детей были стерты те героические страницы. И то, что сегодня такая акция состоялась - это и есть лучшая память о наших героических предках".
Участники прошли маршем через парк, после чего на специально оборудованной сцене состоялся праздничный концерт с участием учеников русских школ в Республике Корея.