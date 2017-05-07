Более 80% месячной нормы осадков ожидается в Москве 8-9 мая

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Более 80% майской нормы осадков может выпасть в Москве в начале следующей недели. Как сообщили в Росгидромете, по предварительным расчетам, 8-9 мая ожидается до 42 мм осадков при месячной норме в 51 мм.
"Сильный дождь, переходящий в мокрый снег, ожидается в понедельник, 8 мая. В этот день может выпасть до 32 мм осадков, также интенсивные осадки прогнозируются в ночь на 9 мая - еще 9 мм, в течение праздничного дня может выпасть еще 1 мм осадков", - отметил представитель метеослужбы. Вероятность выпадения осадков составляет 90%. Прогноз будет уточняться.
В ночь на 9 мая спецавиация будет обеспечивать хорошую погоду для проведения военного парада.