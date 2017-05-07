Акция "Бессмертный полк" во второй раз прошла в Испании

МАДРИД, 7 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Акция "Бессмертный полк" состоялась в воскресенье в испанской столице. Участники шествия прошли от площади Леальтад, расположенной недалеко от Национального музея Прадо, до известной площади Колон, где затем начался праздничный концерт.

Во время акции всем желающим раздавали георгиевские ленточки, а также листовки на русском и испанском языках, где разъясняется значение этого символа и содержится вся главная информация о войне. Организаторы шествия выразили надежду на то, что "Бессмертный полк", прошедший в Испании во второй раз, станет хорошей традицией. Помимо Мадрида, акция состоялась и в других городах пиренейского королевства, в том числе в Аликанте, Барселоне, Валенсии, Марбелье и Санта-Крус-де-Тенерифе.

Сотни участников

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По подсчетам организаторов, в шествии в испанской столице приняли участие сотни человек, в том числе представители посольства России в Мадриде. В преддверии старта акции был возложен венок к памятнику Павших за Испанию.

Одна из участниц "Бессмертного полка" Татьяна, которая родилась в Одессе и живет в королевстве более 20 лет, принесла фотографию своего отца. "Он родился в 1926 году и, конечно, когда оккупировали Одессу, был 15-летним мальчиком", - поделилась женщина в беседе с корреспондентом ТАСС. По словам участницы шествия, ее отец "пошел на фронт, когда ему еще не было 18, а вернулся уже матерым мужчиной". "Дома он не любил рассказывать о войне, в 2008 году его не стало", - сказала женщина, едва сдерживая слезы.

Другая участница шествия по имени Нина поделилась, что впервые решила присоединиться к "Бессмертному полку". Девушка принесла фотографию приемного отца своего папы - Петра Дмитриенко (1915-1993). "Сначала он был во втором украинском фронте, потом в первом, затем в Праге", - рассказала Нина, добавив, что после войны Дмитриенко вернулся во Львов. "Он прожил всю оставшуюся жизнь с осколком в голове", - добавила девушка.

Как отметил президент испанской благотворительной ассоциации "Благое дело", член координационного совета российских соотечественников в Испании Роман Демьян, люди со всего королевства прибыли в столицу для участия в "Бессмертном полку".

Акцию поддержали испанцы

"Эта акция становится доброй традицией, подготовку мы вели в течение всего года, - рассказал Демьян. - В шествии принимают участие не только наши соотечественники, но и представители армянской, белорусской диаспор, представители различных испанских общественных движений и партий".

По его словам, подданные королевства также проявляли интерес к акции. В свою очередь советник-посланник посольства России в Испании Сергей Мелик-Багдасаров назвал акцию "очень важным мероприятием, которое проходит по инициативе соотечественников". "Мы, безусловно, оказали все необходимое содействие, согласование с местными властями, выбор маршрута, помогли тем, кто не мог сам изготовить портрет", - рассказал дипломат.

"Сотни наших соотечественников в этот день вышли на улицы Мадрида, чтобы отдать дань памяти нашим предкам, которые воевали и сражались, ковали победу, - отметил советник-посланник. - Кроме радости этот праздник и "Бессмертный полк" ничего не вызывают, это искреннее чувство благодарности нашим предкам и тем, кто помнит свою историю и гордится ей". "Испанцы тоже с большой теплотой и любовью чтут этот праздник", - добавил он.

Общероссийская акция

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской. В день 70-летия Победы, в ней приняли участие более 12 млн человек.