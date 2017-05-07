Акция "Бессмертный полк" собрала в Дублине более 2 тыс. участников

ДУБЛИН, 7 мая. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Акция "Бессмертный полк" и автопробег, посвященный Дню Победы, проходят в ирландской столице третий год подряд. По подсчетам организаторов, он собрал свыше 2 тыс. участников.

Машины, украшенные георгиевскими лентами, флагами России, СССР и бывших союзных республик, начали пребывать в дублинский Феникс парк задолго до начала торжества. "Как и в прошлые годы мы ждем гостей со всей Ирландии: Лимерика, Голуэя и других городов", - сообщила ТАСС организатор акции Кристина Бутусова.

"К сожалению, живая память о войне уходит вместе с ее участниками, - продолжила Бутусова. - Из тех, кто пришел сегодня сюда с портретами своих дедов и прадедов, мало, что могут рассказать об их жизни. Увы, на ирландской странице сайта "Бессмертного полка" всего 55 записей-биографий".

Посол России в Ирландии Максим Пешков в своем приветственном слове особо подчеркнул атмосферу единства, которая сопровождает это праздник. "Я вижу здесь много флагов бывших советских республик, этот праздник общий для нас", - подчеркнул дипломат, напомнив кратко о том, как появилась традиция "Бессмертного полка". "Это не была инициатива, спущенная сверху. В Томске люди просто вышли с портретами своих близких, участников войны, чтобы отдать им долг памяти, как и мы с вами сегодня".

Далее из микрофона зазвучала английская речь - перед собравшимися выступил ирландский писатель и журналист Майкл Куин. Он поделился своими воспоминаниями о Москве, которую посетил впервые в далекие 70-е годы по линии молодежных организаций. "В День Победы меня особо потрясла сцена ветеранов, которые, надев свои награды, выходили на улицу; помню, двое из них в парке играли в шахматы, когда было уже за полночь... Я навсегда запомнил ту торжественную атмосферу, гармонию и единство людей", - сказал Куин.