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Акция "Бессмертный полк" прошла в столице Индии

Общество
7 мая, 17:09 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов

Мероприятие состоялось в Российском центре науки и культуры в Нью-Дели

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Акция "Бессмертный полк", в которой приняли участие дети живущих в Индии соотечественников, а также сотрудников посольства РФ, состоялась в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Нью-Дели. Как сообщила ТАСС председатель Индийской ассоциации российских соотечественников Елена Барман, это уже третий "Бессмертный полк", который прошел в РЦНК в индийской столице.

"К нам сегодня пришли 20 детей наших соотечественников, проживающих в Нью-Дели - в основном это дети, отцы у которых индийцы, а мамы - из России и других республик бывшего СССР. Это уже третий "Бессмертный полк", который организован в РЦНК", - сказала Барман.

Она отметила, что в преддверии праздника Победы в фойе центра открылась выставка "Мир глазами детей", на ней представлено более 70 рисунков детей соотечественников из индийских городов Нью-Дели, Ченнаи, Мумбаи, а также из Непала и Южной Кореи. Свои работы для выставки предоставили и дети сотрудников российского посольства.

Мероприятие прошло в холле центра: из-за температуры на улице, превышающей плюс 40 градусов по Цельсию, организаторы решили провести его в кондиционированном помещении. И дети, и многие взрослые пришли с фотографиями близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Мальчики и девочки, одетые в гимнастерки и пилотки, специально сшитые для этого концерта, исполнили солдатский танец, дружно спели песню "Солнечный круг". Затем рассказали о членах своих семей, которые сражались на фронтах ВОВ.

К гостям мероприятия обратился временный поверенный в делах России в Индии Анатолий Каргаполов. "Мы собрались здесь, чтобы почтить память наших родителей, дедушек и бабушек, прабабушек и прадедушек, всех тех, кто ковал для нас Победу. Отрадно видеть, что в акции "Бессмертный полк" в Индии приняли участие представители русскоязычной диаспоры, в том числе из республик бывшего СССР, ставших независимыми государствами. Мы вместе храним память о тех, кто принес эту победу", - сказал Каргаполов.

"Мои родственники не воевали, они работали в тылу, но эта победа была важна для всех", - объяснила ТАСС руководитель учебного центра для детей "Росток" при Индийской ассоциации российских соотечественников Айгуль Апиева. Айгуль - гражданка Киргизии, но работает в центре "Росток" в РЦНК, где по воскресеньям мальчики и девочки изучают русский язык и русскую культуру. В настоящее время здесь учатся 13 детей. "Все они с удовольствием приняли участие в акции "Бессмертный полк" и концерте", - отметила Апиева.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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