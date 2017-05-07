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Акция "Бессмертный полк" прошла в Стокгольме

Общество
7 мая, 18:50 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева

"Бессмертный полк" начал свое шествие от памятника антифашистам "Рука"

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СТОКГОЛЬМ, 7 мая. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Гражданская акция "Бессмертный полк" в честь победы в Великой Отечественной войне в третий раз состоялась в столице Швеции. Ее организаторами стали Союз русских обществ Швеции и Шведско-российское общество дружбы.

Перед началом шествия в храме прихода Сергия Радонежского прошли благодарственный молебен о даровании победы и панихида по погибшим в борьбе с фашизмом. В память о жертвах войны была объявлена минута молчания, зажжены свечи и возложены цветы. Прозвучали песни войны и Победы, гостей накормили горячей солдатской кашей.

"Бессмертный полк" начал свое шествие от памятника антифашистам "Рука" ("LaMano"). Участники несли в руках фотографии своих родственников - участников Великой отечественной войны, а также баннеры с названием акции на шведском и русском языках.

На площади Медборгарплатсен в южной части Стокгольма прошел митинг памяти. Он начался с минуты молчания, после которого прозвучал гимн Советского Союза. Присутствующие услышали трагический рассказ очевидца блокады Ленинграда Галины Декани, были исполнены "Священная война" и "Журавли". Слова последней песни были переведены на шведский язык, во время ее звучания в небо выпустили белые шары.

После митинга всех пригласили на концерт хора "С песней по жизни", где слушателей угостили гречневой кашей и пирогами.

Интерес к участию в акции растет

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Союз русских обществ Швеции объединяет более 50 русскоязычных организаций. День Победы российские соотечественники стали вместе отмечать в Стокгольме более 10 лет назад, а в 2015 году был сформирован первый "Бессмертный полк". Если в прошлом году в шествии приняло участие 100 человек, то в этом - 500.

"Интерес к участию в акции растет - практически у всех наших соотечественников есть родственники, воевавшие в той войне, трудившиеся в тылу во имя победы. В этом году мы также пригласили присоединиться к нам другие диаспоры - сербов, итальянцев, испанцев", - говорит председатель союза Людмила Сигель, которая пришла на акцию с двумя фотографиями - деда, артиллериста Квашнина Дмитрия Егоровича, и ушедшего на фронт добровольцем отца, Иванова Александра Степановича.

Правда о жертвах войны

Среди выступавших на митинге - вице-председатель Шведского совета мира Агнета Нурберг. Она рассказала о том, как сама лишь во взрослом возрасте узнала правду о жертвах СССР во Второй мировой войне.

"Мне было 8 лет, когда кончилась Вторая мировая война, о которой мы никогда не говорили в школе. В 31 год я попала в Ленинград и впервые узнала там о блокаде. Позже я поняла, что и я, и все шведы были подвержены полному замалчиванию истории - просто мы не говорили о Советском Союзе; было сколько угодно фильмов и фотографий американцев, где они жестом победителей поднимали в приветствии ружья, но ни слова о выжженной Белоруссии, не говоря о десятках миллионов погибших. Я знала, что было убито 400 тыс. американцев, но цифра о погибших в СССР - ее не существовало!" - отмечает она.

Нурберг подчеркнула, что эта информационная политика замалчивания идет в течение многих десятилетий и продолжается по сей день. А сегодняшняя акция способна привлечь молодежь, обратить ее внимание на необходимость изучения истории, ее фактов.

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"Решающая в той войне Сталинградская битва длилась долго - с лета 1942 года до 2 февраля 1943 года. Сколько погибших! Но и об этом мы плохо информированы. И я бы хотела спросить у тех, кто замалчивает эти факты: чтобы делали мы в мире, где Гитлер не был бы разгромлен?" - сказала вице-председатель Шведского совета мира.

"Расскажите мне, вы, кто все время старается преуменьшить значение этого огромного вклада - разбить нацизм! Нам необходимо изучать историю, чтобы понимать то, что происходит с миром сегодня", - подчеркнула Нурберг.

История акции

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске, в 2013 году акция распространилась на 120 городов, годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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