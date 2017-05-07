В Австрии 7 тыс. человек прибыли на церемонию в честь освобождения концлагеря Маутхаузен

МАУТХАУЗЕН /Австрия/, 7 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Около 7 тыс. человек со всего мира 7 мая приняли участие в Австрии в мемориальной церемонии по случаю 72-й годовщины освобождения нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен весной 1945 года. На памятном мероприятии присутствовало высшее политическое руководство республики во главе с президентом Александером Ван дер Белленом, федеральным канцлером Кристианом Керном, министрами правительства и руководителями Международного комитета Маутхаузена, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония прошла под девизом "Интернационализм объединяет", который служит назиданием современному молодому поколению с целью предостережения от попыток возрождения идеологии национал-социализма. По словам председателя австрийского комитета узников Маутхаузена Вилли Мерного, лейтмотив нынешней даты выбран не случайно.

"В наше время интернационализм воспринимают как угрозу национальным интересам, но сами узники лагеря в сложнейшей ситуации доказали всем важность международной солидарности, - отметил Мерный. - Мы обязаны десяткам тысяч жертв Маутхаузена, чтобы память о них распространилась по всему миру, мы обязаны перед собой и нашими детьми сказать "нет" всем формам популизма и национализма".

В память о жертвах

Празднование освобождения началось с прочтения на более 20 языках мира клятвы узников о необходимости поведать миру о преступлениях националистов, идти по пути свободы, сражаться против межнациональной розни, выступать за национальную и социальную справедливость, чтобы никогда больше не повторились война и концлагеря на Земле. Международные делегации, антифашисты, представители политических движений и объединений, коммунистическая и социалистическая молодежь, а также байкеры под аккомпанемент духового оркестра австрийской армии проследовали через центральные ворота маршем под знаменами своих стран на главную лагерную площадь, где с участием бывших узников состоялось возложение венков у центрального монумента жертвам нацизма.

На обширной территории бывшего лагеря также состоялись богослужения в память о жертвах нацистских преступников, возложения венков к памятникам и мемориальным доскам вдоль "стены плача" в честь отдельных жертв, среди которых были различные этнические, политические и религиозные группы. Во время мероприятий состоялось открытие новых мемориальных табличек.

Сотрудники российского дипломатического корпуса в Австрии возложили цветы к подножию памятника на остове "русского барака", в отличие от других он располагался за крепостной стеной лагеря, узников в нем почти не регистрировали, и охранники относились к ним с особой жестокостью. После войны на месте всех бывших бараков были воздвигнуты монументы и установлены мемориальные доски в память о жертвах, к подножию всех памятников легли венки и живые цветы.

Российскую делегацию на церемонии возглавлял постоянный представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков. Вместе с россиянами цветы к монументам бывшего лагеря возлагали послы и сотрудники зарубежных дипломатических миссий, включая представителей Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, других государств СНГ и Украины.

Лагерь Маутхаузен был создан в 1938 году как филиал другого концлагеря - Дахау, и здесь нацисты содержали около 335 тыс. человек из 70 стран. За неполные семь лет существования в лагере и 49 его "отделениях" погибли более 100 тыс. человек. Среди жертв Маутхаузена, по разным оценкам, более 30 тыс. советских граждан, прежде всего военнопленных. Здесь зимой 1945 года был зверски казнен генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев, памятник ему, открытый в 1948-м, стал первым монументом на территории Маутхаузена. Концлагерь был освобожден 5 мая 1945 года американскими войсками.