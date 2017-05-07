Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Торонто в акции "Бессмертный полк" приняли участие около 1,5 тыс. человек

Общество
7 мая, 20:35 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Организатором шествия выступило объединение соотечественников "Русский конгресс Канады"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Около 1,5 тыс. человек присоединились к акции "Бессмертный полк", которая прошла в Торонто в преддверии Дня Победы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила Ирина Бронникова - глава отдела по связям с общественностью объединения соотечественников "Русский конгресс Канады", выступившего организатором шествия.

СПЕЦПРОЕКТ

#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России

Используйте хештег #CпасибоЗаПобеду, и ваш пост из ВКонтакте обязательно попадет на нашу карту

"Бессмертный полк" в Северном Йорке

Акция проходила в северной части Торонто в районе Северный Йорк, где в основном проживают выходцы из России и других стран бывшего СССР. "Погода была хорошая, все были воодушевлены и пели песни о Победе. В будущем году мы обязательно проведем "Бессмертный полк" снова", - сказала Бронникова.

Участники шествия пронесли огромный баннер с изображением Ордена Победы, а после прохода по улицам Северного Йорка свернули в парк Эрла Бейлса, где подключились к параду ветеранов. В настоящее время здесь началась праздничная программа с участием местных музыкальных коллективов, исполняющих песни военных лет, и чествование ветеранов Великой Отечественной войны.

Парад ветеранов

Кульминацией празднования Дня Победы в Торонто стало шествие ветеранов Великой Отечественной войны. В нем приняли участие 80 человек - некоторые из них прошли маршрут длиной около 500 метров самостоятельно, кого-то провезли на специальных автомобилях.

"На сегодняшний день в нашей ассоциации осталось 64 участника боевых действий, часть из них участвовала в параде. Также в шествии принимали участие представители трудового фронта, узники концлагерей и дети, чьи родители погибли в Великой Отечественной войне, защищая Родину", - сообщил корреспонденту ТАСС Вячеслав Волков - президент Ассоциации ветеранов Второй мировой войны из Советского Союза, которая зарегистрирована в Торонто. По его словам, возраст ветеранов - от 90 до 100 лет. "Это участники Белорусских, Украинских и Ленинградского фронтов", - уточнил он.

СПЕЦПРОЕКТ

Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран

Они живут в разных городах, но их объединяет память об ужасах войны и радости Победы

Волков напомнил, что впервые парад ветеранов состоялся в Торонто в 2015 году. В этом году он впервые прошел не только под копиями Знамени Победы, но и под штандартами фронтов Красной Армии. Перед его началом ветераны войны возложили цветы и венки к мемориалу жертв Холокоста, который установлен в парке.

История "полка"

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".

С 2015 года акция официально стала общероссийской, в тот же год она впервые прошла в Канаде. 6 мая в Торонто уже состоялись две акции "Бессмертный полк", проведенные другими организациями российских соотечественников. Одна из них прошла в центральной части мегаполиса, а вторая - также в Северном Йорке. В них приняли участие около 6 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Страны
Канада Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Участники акции памяти "Бессмертный полк", Нью-Йорк, 7 мая
13
От Кувейта до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" идет по всему миру
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30 СМ
22
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
2
Мать летчика Ярошенко умерла от сердечного приступа
3
СМИ: Макрон побеждает во втором туре президентских выборов во Франции
4
Федун подтвердил, что Каррера останется главным тренером "Спартака" в следующем сезоне
5
Ле Пен поздравила Макрона с победой
6
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
7
"Спартак" впервые с 2001 года стал чемпионом России по футболу
Темы дня
Загрузка...
Реклама