В Торонто в акции "Бессмертный полк" приняли участие около 1,5 тыс. человек

ОТТАВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Около 1,5 тыс. человек присоединились к акции "Бессмертный полк", которая прошла в Торонто в преддверии Дня Победы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила Ирина Бронникова - глава отдела по связям с общественностью объединения соотечественников "Русский конгресс Канады", выступившего организатором шествия.

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"Бессмертный полк" в Северном Йорке

Акция проходила в северной части Торонто в районе Северный Йорк, где в основном проживают выходцы из России и других стран бывшего СССР. "Погода была хорошая, все были воодушевлены и пели песни о Победе. В будущем году мы обязательно проведем "Бессмертный полк" снова", - сказала Бронникова.

Участники шествия пронесли огромный баннер с изображением Ордена Победы, а после прохода по улицам Северного Йорка свернули в парк Эрла Бейлса, где подключились к параду ветеранов. В настоящее время здесь началась праздничная программа с участием местных музыкальных коллективов, исполняющих песни военных лет, и чествование ветеранов Великой Отечественной войны.

Парад ветеранов

Кульминацией празднования Дня Победы в Торонто стало шествие ветеранов Великой Отечественной войны. В нем приняли участие 80 человек - некоторые из них прошли маршрут длиной около 500 метров самостоятельно, кого-то провезли на специальных автомобилях.

"На сегодняшний день в нашей ассоциации осталось 64 участника боевых действий, часть из них участвовала в параде. Также в шествии принимали участие представители трудового фронта, узники концлагерей и дети, чьи родители погибли в Великой Отечественной войне, защищая Родину", - сообщил корреспонденту ТАСС Вячеслав Волков - президент Ассоциации ветеранов Второй мировой войны из Советского Союза, которая зарегистрирована в Торонто. По его словам, возраст ветеранов - от 90 до 100 лет. "Это участники Белорусских, Украинских и Ленинградского фронтов", - уточнил он.

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Волков напомнил, что впервые парад ветеранов состоялся в Торонто в 2015 году. В этом году он впервые прошел не только под копиями Знамени Победы, но и под штандартами фронтов Красной Армии. Перед его началом ветераны войны возложили цветы и венки к мемориалу жертв Холокоста, который установлен в парке.

История "полка"

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".

С 2015 года акция официально стала общероссийской, в тот же год она впервые прошла в Канаде. 6 мая в Торонто уже состоялись две акции "Бессмертный полк", проведенные другими организациями российских соотечественников. Одна из них прошла в центральной части мегаполиса, а вторая - также в Северном Йорке. В них приняли участие около 6 тыс. человек.