Власти Непала запретят альпинистам преклонного возраста подъем на Эверест

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Власти Непала намерены установить верхнюю возрастную планку для выдачи разрешений на штурм Эвереста, чтобы избежать гибели альпинистов преклонного возраста. Об этом заявил глава Департамента по туризму Непала Динеш Бхаттарай.

"После недавней трагической гибели знаменитого непальского альпиниста Мина Бахадура Шерхана, попытавшегося в возрасте 86 лет стать старейшим покорителем высочайшего пика Земли, правительство серьезно обсуждает верхний возрастной ценз, - заявил он. - Нижний порог уже давно действует, мы не выдаем разрешений детям до 16 лет. Теперь, в связи с появившейся в последнее время тенденцией увлечения альпинизмом и рекордами лиц преклонных лет, нам придется установить предельный барьер для их же собственной безопасности".

По его словам, это ограничение может распространиться на выдачу разрешений на покорение всех вершин высотой свыше 8 тыс. м. На территории Непала высятся восемь из 14 восьмитысячников мира. Три из них - Джаулагири, Манаслу и Аннапурна полностью расположены внутри страны, Эверест, Лхоцзе, Макалу и Чо-ойю находятся на границе с Китаем, Канченджанга - на границе с Индией.

"В суровых условиях высокогорья при низком уровне кислорода такое восхождение является крайне сложной физической задачей, порой непосильной для пожилых людей, - отметил Бхаттарай. - Многие заядлые альпинисты просто не способны с возрастом ставить себе разумные ограничения и, поддавшись порыву, могут пойти на верную гибель, не рассчитав своих сил и состояния здоровья".

Инициативу правительства поддержали и сами спортсмены. "Очень важно немедленно принять и ввести в действие этот закон о возрастных ограничениях. Если бы существовал подобный предел, можно было бы предотвратить гибель людей - а таких случаев немало, ведь никто не учитывает смертности альпинистов уже после благополучного завершения экспедиций от последствий высотной болезни и многих других, связанных с высочайшими перегрузками причин, - заявил президент Ассоциации альпинизма Непала Анг Церинг Шерпа. - По нашему мнению, правительство должно огранить возраст альпинистов как минимум 76 годами".