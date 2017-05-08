В Москве отметили 50-летие Вечного огня в Александровском саду

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Инсценировка событий 50-летней давности - зажжение Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата - прошла в понедельник в Александровском саду в Москве. Как передает корреспондент ТАСС, несмотря на холодную, сырую погоду с мокрым снегом, у Вечного огня собрались ветераны, представители молодежных и общественных организаций, поисковых движений, военно-спортивных центров.

В церемонии переноса священного пламени на временную горелку приняли участие военнослужащие в форме образца 1941 года. Они воссоздали события, произошедшие здесь полвека назад, 8 мая 1967 года. Церемониал обеспечивали представители военной комендатуры Кремля и рота Почетного караула военнослужащих 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Огонь перенесли на временную горелку - точную копию звезды на Могиле Неизвестного Солдата, тем самым факелом, что и 50 лет назад. Народный артист СССР Василий Лановой исполнил песню из кинофильма "Офицеры". После этого, пламя вернули на место. В церемонии приняли участие Герои Советского Союза, Герои России, в их числе были космонавты Сергей Крикалев и Елена Серова. Затем собравшиеся возложили венки и цветы к мемориалу.

Память всех погибших в той страшной войне, память солдат, отдавших жизнь за свободу и независимость почтили минутой молчания. Затем рота Почетного караула пронесла знамя Победы.

Как поделился в беседе с ТАСС один из участников мероприятия, представитель поискового движения столицы Сергей Воробьев, эта инсценировка позволила почувствовать всю важность и святость Вечного огня, "как символа вечной памяти и урока будущим поколениям".

"Война никогда не должна повториться. Мы должны сделать все, чтобы наши дети, внуки и правнуки не испытали ужасов войны", - сказал молодой человек.

История Вечного огня

Вечный огонь, который сейчас пылает в Александровском саду, был зажжен 7 мая 1967 года в Ленинграде от Вечного огня на Марсовом поле. Факел с пламенем по эстафете доставили в Москву на бронетранспортере. Ранним утром 8 мая кортеж достиг столицы. У Манежной площади факел принял Герой Советского Союза Алексей Маресьев, а зажигал Вечный огонь генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Таким образом 8 мая 1967 года в Александровском саду в торжественной обстановке был открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного Солдата".

В конце 2009 года мемориал у стен Кремля закрыли на реконструкцию. Во время ремонта на Поклонной горе установили копию звезды мемориала с усиленной и доработанной горелкой, которая учитывала сильную ветровую нагрузку открытого пространства.

Торжественное возвращение пламени на Могилу Неизвестного Солдата состоялось 23 февраля 2010 года. В этот день президент России Дмитрий Медведев специально изготовленным факелом вернул пламя на обновленную звезду мемориала.

Этот факел также, как и исторический, хранится в музее "Мосгаза", который с самого первого дня появления Вечного огня у стен Кремля занимается обслуживанием горелки мемориала.