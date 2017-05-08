Более двух тысяч человек прошли по Праге в рядах "Бессмертного полка"

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ПРАГА, 8 мая. /ТАСС/. Более двух тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" по центру Праги. Об этом сообщила ТАСС координатор акции в чешской столице Юлия Гуцул.
"Это были чешские граждане, соотечественники, а также граждане других республик, составлявших Советский Союз, - сказала она. - Половина всех участников были чехи. Это прежде всего ветераны, которые привели с собой детей и внуков".
Участники шествия несли в руках фотопортреты родных, воевавших с фашистами в рядах Красной Армии, 1-го Чехословацкого армейского корпуса, партизанских отрядах и группах подпольщиков антигитлеровского Сопротивления. Они прошли от Лоретанской площади у дворца МИД Чехии до Градчанской площади, расположенной перед Пражским градом.
"На Градчанской площади состоялись митинг и затем концерт детских хоров из городов Пльзень (Западная Чехия) и Красногорска Московской области. На митинге звучали призывы сохранить мир и требования прекратить пересмотр истории Второй мировой войны, а также принижать решающую роль СССР в разгроме фашистской Германии", - сказала Юлия Гуцул.
Она отметила, что акция "Бессмертный полк" проходит в Праге уже второй год подряд.