Акция "Бессмертный полк" собрала в Лиссабоне более 600 человек

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МАДРИД, 8 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Свыше 600 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Лиссабоне. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве России в Лиссабоне.
Под музыку и песни военных лет сотни человек присоединились к шествию "Бессмертный полк", чтобы отдать дать памяти солдатам и офицерам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. На протяжении следования участников акции развевались знамена России, Украины, Белоруссии, георгиевские ленточки и флажки Дня Победы, а возглавляла шествие копия Знамени Победы. Собравшиеся обратили внимание на важность сохранения памяти о великом подвиге советского народа. Шествие завершилось праздничным концертом.
Как сообщает посольство, в воскресенье на одной из центральных площадок города прошел Праздник победы и мира. Его организаторами выступили общественная португальская ассоциация "Юрий Гагарин", ассоциация соотечественников "Шанс+" при поддержке других организаций соотечественников из различных регионов страны и при содействии мэрии Лиссабона.
"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".